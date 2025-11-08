ЗАРЕЖДАНЕ...
|Хаос на АМ "Хемус"
Мъже се разхождат с бухалки в ръцете, има и ранен човек в главата, става ясно от кадри, които се разпространяват в социалните мрежи.
Случката се развива в посока София. Шофьори предполагат, че това са фенове от агитките на Левски и ЦСКА, а напрежението е заради дербито тази вечер.
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
