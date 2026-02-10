ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Хампарцумян: В момента да купувате жилище за инвестиция не е непременно разумно
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:41Коментари (0)589
©
След влизането на България в еврозоната интересът към покупка на жилища започва да се променя, а нуждите на обществото контролират цените на имотния пазар. Това стана ясно от коментар по темата на финансиста Левон Хампарцумян и креднитния експерт Деан Василев в предаването "Твоят ден" по NOVA NEWS.

"В момента наблюдаваме спад на ентусиазма за покупки, но не и спад в цените“, смята Хампарцумян. По думите му имотите с добри локации и добра урбанизация ще задържат или дори леко ще увеличат стойността си, докато при лошите проекти и райони с проблемна инфраструктура е вероятно да се понижат.

От своя страна Василев отбеляза, че цените на имотите няма да паднат, докато сделките не намалеят драстично.

"Има изчакване в търговията - хората се ослушват, наблюдават заетостта в София и търсят как ще се развие пазарът. Младите хора обаче все още имат стимул да купуват жилища, ако това съответства на техните дългосрочни планове“, каза той и уточни, че българските банки остават ликвидни и ипотечните кредити се формират на базата на плаващ лихвен процент. Още повече - референтният индекс и спестяванията на домакинствата достигат рекордните 107 мрлд. лв.

Хампарцумян посочи, че Европейската централна банка държи лихвите ниски заради големите дългове на южноевропейските държави.

"Лихвите ще се движат плавно нагоре-надолу. Всеки, който взима ипотека, се съгласява с това, че лихвата може да се променя“, обясни Хампарцумян, като подчерта, че няма да има рязко поскъпване на ипотечните кредити.

Що се отнася до евентуални инвестиции в имоти, Хампарцумян посочи, че рискът е по-висок от обичайното.

"Ако имате остро належаща нужда от жилище, купувайте. Ако не - изчакайте. В момента да купувате жилище за инвестиция не е непременно разумно“, каза той.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Иван Савов: Ако пръстите на детето са били сключени така, нали зн...
12:06 / 10.02.2026
Енергиен експерт: Повишеното потребление и неефективните уреди вд...
12:02 / 10.02.2026
МЕЧ на консултациите при Йотова: В момента използвате президентск...
11:47 / 10.02.2026
Нарочна проверка в Агенцията по вписванията заради сдружението на...
11:28 / 10.02.2026
Българското вино, което напои социалистическия свят
10:24 / 10.02.2026
АПС иска Аднрей Гюров за служебен премиер
11:10 / 10.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
АГРА, ВИНАРИЯ и ФУДТЕХ 2026
Спартак (Пд) в Трета лига, сезон 2025/2026
Парламентарни избори 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: