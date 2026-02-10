ЗАРЕЖДАНЕ...
|Хампарцумян: В момента да купувате жилище за инвестиция не е непременно разумно
"В момента наблюдаваме спад на ентусиазма за покупки, но не и спад в цените“, смята Хампарцумян. По думите му имотите с добри локации и добра урбанизация ще задържат или дори леко ще увеличат стойността си, докато при лошите проекти и райони с проблемна инфраструктура е вероятно да се понижат.
От своя страна Василев отбеляза, че цените на имотите няма да паднат, докато сделките не намалеят драстично.
"Има изчакване в търговията - хората се ослушват, наблюдават заетостта в София и търсят как ще се развие пазарът. Младите хора обаче все още имат стимул да купуват жилища, ако това съответства на техните дългосрочни планове“, каза той и уточни, че българските банки остават ликвидни и ипотечните кредити се формират на базата на плаващ лихвен процент. Още повече - референтният индекс и спестяванията на домакинствата достигат рекордните 107 мрлд. лв.
Хампарцумян посочи, че Европейската централна банка държи лихвите ниски заради големите дългове на южноевропейските държави.
"Лихвите ще се движат плавно нагоре-надолу. Всеки, който взима ипотека, се съгласява с това, че лихвата може да се променя“, обясни Хампарцумян, като подчерта, че няма да има рязко поскъпване на ипотечните кредити.
Що се отнася до евентуални инвестиции в имоти, Хампарцумян посочи, че рискът е по-висок от обичайното.
"Ако имате остро належаща нужда от жилище, купувайте. Ако не - изчакайте. В момента да купувате жилище за инвестиция не е непременно разумно“, каза той.
