ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Хампарцумян: Продължавам да плащам разни вноски, защото освен пенсията имам и някакъв приход
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:55Коментари (0)327
©
Левон Хампарцумян е роден на 26 декември 1953 г. Дипломира се като инженер-химик в Химико-технологическия институт в София. През социалистическите години работи в "Кремиковци" АД и в Централния институт по изчислителна техника. Има 6 патента в сферата на производствените технологии.

В кабинета на Иван Костов е заместник-министър на икономиката, а от 2000 г. е и изпълнителен директор на Агенцията за приватизация.

През 2001 г. става главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на "УниКредит Булбанк". Неотдавна стана заместник-председател на Управителния съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). Ето какво каза сега за "България Днес":

- Здравейте, как ви мина лятото?

- Здравейте, мина ми на къси пасове, за кратки пътувания, но се надявам те първа покрай предстоящите почивни дни да успея да се откача и да отида да си почина в по-южна Италия, защото в северна вече валят дъждове. Ако мога поне мъничко да удължа лятото, ще бъде добре. С тези полети на нискобюджетните компании вече лесно и евтино се стига до близките европейски цели.

- Как ще коментирате заемите на това правителство, които наближават близо 20 милиарда вече?

- Когато правителството изразходва публични пари, за едно от нещата, за които трябва да говорим повече, е ефективността на изразходването на тези пари. Тук воъбще не говоря за корумпирани и некорумпирани чиновници - мен ме интересува, когато съм платил и когато определена част от моите пари са отишли да се построи път, този път поне 10 години да издържи, а кой какво бил взел вътре и какво напарвил и така нататък, това е по-малко важно. Може да ви звучи скандално, но е така, защото кой е икономическият гений, който слага границата между нормалния стремеж на всеки един индивид или на една компания да печели повече и така наречените кражби. За да бъде този проблем вкаран в ред, трябва да има контрол върху качеството на стоката и услугата и истинска конкуренция, а не измислена.

- Вие в личен план консервативен ли сте относно харчовете на личните ви финанси?

- Вижте, аз все още продължавам да плащам разни вноски, да плащам данъци, защото освен пенсията, която получавам, имам и някакъв приход. Аз работя вече 50 и няколко години, от 20-годишен. В живота си съм имал и по-хубави, и по-лоши години, подобно на всеки човек. Мисля, че съм доста добре образован, знам 2-3 езика и, слава Богу, все още съм на два крака, въпреки че съм почти на 72 г.

- Да сте жив и здрав още дълги години!

- Благодаря. но мисълта ми е, че за да имат по-добри доходи, хората трябва да имат умения, подплътени със знания. Децата, които растат обгрижени от средната класа, са добре изучени, защото за техните родители образованието има стойност. Семействата у нас са склонни да не си сменят жилището за по-широко и просторно, да не подновят старата си кола с по-нова, но да инвестират в образование на децата си. Ако на детето му се учи и може да учи, семейството му винаги ще го подкрепи в това нещо. Всеки от нас го е виждал много такива примери около себе си. В България обече има едни статистически 600 хиляди души, които нито работят, нито учат. Вероятно голяма част от тях са в сивата или черната част на икономиката и това не е добре, защото ние не сме чак толкова много и ако 10 процента от нас, които са в работоспособна възраст, но не работят и не учат, и нямат никакъв принос към обществото, но си искат медицинските услуги, ще искат и безплатно образование за децата им, ще искат сигурност, пенсии и всякакви други социални услуги. И познайте тези хора на кого се електорат! На някой, който ще им обещае, че без да правят нещо, ще им дава!

- Казахте, че в миналото сте имал и хубави, но и тежки години. Кой бяха най-тежките ви години?

- Имах години, в които съм си сменял работата, а всеки сменя работата си, защото от нещо е недоволен или пък ръководството е недоволно от него. Бил съм служител в държавната администрация и в нея човек, ако не е клептоман и клептократично настроен, му се случат такива неща, каквито се случват в казармата.

- Сериозен ли сте в това, което казвате?

- Напълно, аз поне две години и нещо прекарах в такава среда. Трудовата си кариера съм почнал на държавна работа през 1978 г. Тогава всичко беше държавно, но после попаднах във вишата администрация, бях заместник-министър на икономиката в правителството на Иван Костов с ресори - оръжейни, концесии и други.

- Аз се запознах с вас, когато бяхте шеф на "Агенцията за приватизация"...

- Да, поех агенцията през 2000-та година. Но мисълта ми е, че тези постове са неща, които не плащат много. Но пак казвам - ако си в клептократската част на спектъра, може би не е толкова лошо, но иначе се плаща малко, а отговорността е огромна! И си заложил репутацията си! Разбира се, има и държавни администратори, които не са крадливи и корумпирани.

- Как според вас можем да променим крептократсткото поведение на служителите в държавната администрация от висотата на службичката им?

- Докато обществото ги търпи и позволява, кражбите ще се случват. Ако обществото спре да търпи, кражбите ще спрат да се случват! Не е въпрос на някакви декрети и постановления , а на търпимост.

- Значи да не търсим модели - австрийски, германски, за справянето с кражбите на администрацията?

- Не, те там си имат друг морал и етика. При нас въпросът е дали обществото социално приема такива неща или не ги приема. Ако приемем, че светът днес се управлява от една популистска вълна - популисти са управляващите от Америка до където си поискате, включително и при нас е така, но не трябва да забравяме, че популистите винаги слушат гласа на народа или на народите. Нали така? И ако народът поиска по-национално ориентирана администрация, по-добро използване на публичните средства и намаляване на корупциония потенциал на средата, то на популистите нищо друго не им остава, освен да им го дадат. Не искам да обвинявам общественото мнение за всичко, но всъщност гражданското общество, общественото мнение и медиите са фонът, на който се развива администрацията. Това не са някакви хора, дошли в администрацията от незнам къде, те излизат от нас...

- Има ли бъдеще за България?

- Разбира се, че има. Повечето от процесите, които не ни харесват, те са циклични, не забравяйте това! За съжаление обаче има един проблем?

- Какъв е той?

- Че не живеем по 300 години, за да изчакаме да видим как цикрите отминават и идват други.

- Какъв е съветът ви към българското общество, за да излезем по-скоро от цикъла, който не харесваме?

- Просто трябва да има публичен натиск, нека има повече протести. Протестите не са инструмент за решаване на проблемите, а индикация за проблемите. Проблемите се решават от държавата с административни средства, с институционална подредба и така нататък. Така че бъдеще за България има! България ще пребъде!








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Почина голям български актьор
18:58 / 25.09.2025
Емрах Стораро получи 3000 глоба и остава без книжка за 1 година
18:46 / 25.09.2025
Лидерът на ГЕРБ с критика към правителството: Ако аз бях премиер,...
17:11 / 25.09.2025
Жълт код утре, но не и в Пловдив
17:07 / 25.09.2025
Бизнесмен катастрофира с мотора си в Слънчев бряг и загина на мяс...
16:26 / 25.09.2025
Имате точно 14 работни дни до края на важен срок
17:00 / 25.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Ракиджия: България е единствената страна, където малките производители на алкохол са забранени
Ракиджия: България е единствената страна, където малките производители на алкохол са забранени
11:45 / 23.09.2025
Завинаги затваря едно от най-посещаваните места за пазаруване от българи
Завинаги затваря едно от най-посещаваните места за пазаруване от българи
08:52 / 24.09.2025
Чарлз III сменя Уилям с Хари
Чарлз III сменя Уилям с Хари
08:48 / 23.09.2025
Христо Ковачки: За 1 голям ветрогенератор се влагат 1200 тона бетон, 300 тона стомана, 50 тона желязо и 10 тона цветни и редкоземни метали
Христо Ковачки: За 1 голям ветрогенератор се влагат 1200 тона бетон, 300 тона стомана, 50 тона желязо и 10 тона цветни и редкоземни метали
12:30 / 23.09.2025
Млади жени: Мъчихме се седем години на държавна работа, като сервитьорки взимахме повече пари
Млади жени: Мъчихме се седем години на държавна работа, като сервитьорки взимахме повече пари
09:40 / 23.09.2025
Ценоразпис на глобите според новия Закон за движение по пътищата
Ценоразпис на глобите според новия Закон за движение по пътищата
15:50 / 24.09.2025
Експерт: Единственият сигурен начин да се определи дали една гъба е безопасна, е тя да бъде точно разпозната
Експерт: Единственият сигурен начин да се определи дали една гъба е безопасна, е тя да бъде точно разпозната
19:37 / 24.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Издирват Пепи Еврото
Национален отбор на България по волейбол
Водна криза
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: