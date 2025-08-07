ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Хакери атакуват от името на куриерски фирми, личните ви данни са в опасност
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:17Коментари (0)239
©
Измамна офанзива със SMS съобщения залива България, като престъпни групи се представят за известни куриерски компании с цел да източат лични и финансови данни на гражданите. Експерти по киберсигурност предупреждават, че схемите стават все по-трудни за разпознаване заради използването на изкуствен интелект и автоматизирани системи.

Как действа измамата?

Схемата се осъществява чрез изпращане на SMS съобщения от името на добре познати куриерски фирми. В тях се съдържа линк с инструкции, които подтикват потребителите да въведат лична информация, включително адреси, телефонни номера и дори данни за банкови карти.

"Много от престъпните групи по света използват SMS фишинг, чрез който заблуждават голям брой потребители. Данните на потребителите са златно съкровище за тях. Навлизаме в ерата на кибернесигурността, която се дължи най-вече на липсата на знания“, казва пред БНТ проф. дн Илин Савов, експерт по киберсигурност и киберзащита.

Кампанийни измами с цел масово подвеждане

Според Габриела Руменова от онлайн платформата "Ние, потребителите“, този тип измами са кампанийни и се разгръщат за много кратко време, за да достигнат до възможно най-много жертви преди да бъде подаден публичен сигнал и предупреждение.

"Когато има такива измами, те са краткосрочни и масови. Целта е да се подведат максимален брой хора, преди да бъдат предупредени.“

Как да разпознаем фалшивите съобщения?

Проф. Савов обръща внимание на няколко важни белега, по които можем да разпознаем измамните съобщения:

Часът на изпращане – често извънработно време, включително късно вечер или през нощта;

Подтикване към бърза реакция – заплахи от глоби, спиране на доставка и др.;

Съмнителен линк – често води към сайт, който визуално имитира реален, но има различен домейн;

Автоматизирани ботове – използване на ИИ за генериране на индивидуални съобщения, базирани на онлайн поведението на потребителя.

"Ако съобщението ви кара да реагирате веднага – това е ясен сигнал за измама“, предупреждава Савов.

Внимание: Идва нова ера на киберпрестъпления

Експертите предупреждават, че бъдещето на фишинг измамите изглежда още по-застрашително. Очаква се комбинацията от квантови компютри, изкуствен интелект и 6G мрежи да доведе до ново ниво на манипулации и злоупотреби.

"Изкуственият интелект вече се използва, за да се прогнозира какво и кога ще търси даден потребител в онлайн магазини. Това дава възможност на хакерите да бъдат една крачка пред нас“, споделя проф. Савов.

По последни данни на Европол и Интерпол, само за последната година са арестувани над 3900 души, свързани с организирани SMS фишинг престъпления.

Много от престъпниците действат от други континенти, което прави идентифицирането и наказването им изключително трудно. Освен това възстановяването на откраднатите средства е почти невъзможно.

"Потребителят не може да разчита, че автоматично ще му се върнат парите. Той трябва да заведе индивидуално дело срещу извършителя – ако въобще бъде установен“, обяснява Габриела Руменова.

Как да се защитим?

Експертите са единодушни: обучението по киберсигурност трябва да се превърне в стандарт.

"Единственото лекарство е киберобучение – два пъти годишно за всяко предприятие, институция и гражданин“, подчертава проф. Савов.

България – една от най-атакуваните държави

Данните за 2024 г. показват тревожна тенденция – организациите в България са подложени на над 1000 кибератаки седмично, което е с 10% повече от средното ниво за Европа.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Как се унищожават контрабандните цигари и заловените наркотици?
20:03 / 07.08.2025
Трик със 100 лева може да превърне магазините и аптеките в безпла...
19:40 / 07.08.2025
Георги на излизане от ареста: Не съм виновен, искам да си видя де...
18:54 / 07.08.2025
КРС с важен апел към местната власт във връзка с пожарите в стран...
17:30 / 07.08.2025
Без камиони по част от АМ "Тракия" в петък и неделя до края на ав...
17:07 / 07.08.2025
Прокуратурата се зае с убийството на кап. Марин Маринов
17:06 / 07.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Семейство: Потеглихме към Италия за къща за 1 евро, но вместо рай открихме суровата реалност
Семейство: Потеглихме към Италия за къща за 1 евро, но вместо рай открихме суровата реалност
14:00 / 05.08.2025
Изненадващ звезден развод
Изненадващ звезден развод
12:29 / 05.08.2025
Проф. Кантарджиев: Не бива хората да оставят открита вода в съдове
Проф. Кантарджиев: Не бива хората да оставят открита вода в съдове
12:14 / 05.08.2025
Юлияна Дончева: Мълчах, мълчах, мълчах... но вече не мога
Юлияна Дончева: Мълчах, мълчах, мълчах... но вече не мога
09:27 / 07.08.2025
Хампарцумян: Който е купувал жилища с цел инвестиция, поема риск
Хампарцумян: Който е купувал жилища с цел инвестиция, поема риск
17:18 / 06.08.2025
Тя отново би всякакви рекорди
Тя отново би всякакви рекорди
09:31 / 06.08.2025
Ключово решение за нотариусите, вече ще могат да заверяват електронни документи
Ключово решение за нотариусите, вече ще могат да заверяват електронни документи
11:43 / 05.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
България в еврозоната
Зверство срещу 18-годишно момиче
Туризъм
Войната в Украйна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: