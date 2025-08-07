ЗАРЕЖДАНЕ...
|Хакери атакуват от името на куриерски фирми, личните ви данни са в опасност
Как действа измамата?
Схемата се осъществява чрез изпращане на SMS съобщения от името на добре познати куриерски фирми. В тях се съдържа линк с инструкции, които подтикват потребителите да въведат лична информация, включително адреси, телефонни номера и дори данни за банкови карти.
"Много от престъпните групи по света използват SMS фишинг, чрез който заблуждават голям брой потребители. Данните на потребителите са златно съкровище за тях. Навлизаме в ерата на кибернесигурността, която се дължи най-вече на липсата на знания“, казва пред БНТ проф. дн Илин Савов, експерт по киберсигурност и киберзащита.
Кампанийни измами с цел масово подвеждане
Според Габриела Руменова от онлайн платформата "Ние, потребителите“, този тип измами са кампанийни и се разгръщат за много кратко време, за да достигнат до възможно най-много жертви преди да бъде подаден публичен сигнал и предупреждение.
"Когато има такива измами, те са краткосрочни и масови. Целта е да се подведат максимален брой хора, преди да бъдат предупредени.“
Как да разпознаем фалшивите съобщения?
Проф. Савов обръща внимание на няколко важни белега, по които можем да разпознаем измамните съобщения:
Часът на изпращане – често извънработно време, включително късно вечер или през нощта;
Подтикване към бърза реакция – заплахи от глоби, спиране на доставка и др.;
Съмнителен линк – често води към сайт, който визуално имитира реален, но има различен домейн;
Автоматизирани ботове – използване на ИИ за генериране на индивидуални съобщения, базирани на онлайн поведението на потребителя.
"Ако съобщението ви кара да реагирате веднага – това е ясен сигнал за измама“, предупреждава Савов.
Внимание: Идва нова ера на киберпрестъпления
Експертите предупреждават, че бъдещето на фишинг измамите изглежда още по-застрашително. Очаква се комбинацията от квантови компютри, изкуствен интелект и 6G мрежи да доведе до ново ниво на манипулации и злоупотреби.
"Изкуственият интелект вече се използва, за да се прогнозира какво и кога ще търси даден потребител в онлайн магазини. Това дава възможност на хакерите да бъдат една крачка пред нас“, споделя проф. Савов.
По последни данни на Европол и Интерпол, само за последната година са арестувани над 3900 души, свързани с организирани SMS фишинг престъпления.
Много от престъпниците действат от други континенти, което прави идентифицирането и наказването им изключително трудно. Освен това възстановяването на откраднатите средства е почти невъзможно.
"Потребителят не може да разчита, че автоматично ще му се върнат парите. Той трябва да заведе индивидуално дело срещу извършителя – ако въобще бъде установен“, обяснява Габриела Руменова.
Как да се защитим?
Експертите са единодушни: обучението по киберсигурност трябва да се превърне в стандарт.
"Единственото лекарство е киберобучение – два пъти годишно за всяко предприятие, институция и гражданин“, подчертава проф. Савов.
България – една от най-атакуваните държави
Данните за 2024 г. показват тревожна тенденция – организациите в България са подложени на над 1000 кибератаки седмично, което е с 10% повече от средното ниво за Европа.
