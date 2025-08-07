Хакери атакуват от името на куриерски фирми, личните ви данни са в опасност

© Измамна офанзива със SMS съобщения залива България, като престъпни групи се представят за известни куриерски компании с цел да източат лични и финансови данни на гражданите. Експерти по киберсигурност предупреждават, че схемите стават все по-трудни за разпознаване заради използването на изкуствен интелект и автоматизирани системи.



Как действа измамата?



Схемата се осъществява чрез изпращане на SMS съобщения от името на добре познати куриерски фирми. В тях се съдържа линк с инструкции, които подтикват потребителите да въведат лична информация, включително адреси, телефонни номера и дори данни за банкови карти.



"Много от престъпните групи по света използват SMS фишинг, чрез който заблуждават голям брой потребители. Данните на потребителите са златно съкровище за тях. Навлизаме в ерата на кибернесигурността, която се дължи най-вече на липсата на знания“, казва пред БНТ проф. дн Илин Савов, експерт по киберсигурност и киберзащита.



Кампанийни измами с цел масово подвеждане



Според Габриела Руменова от онлайн платформата "Ние, потребителите“, този тип измами са кампанийни и се разгръщат за много кратко време, за да достигнат до възможно най-много жертви преди да бъде подаден публичен сигнал и предупреждение.



"Когато има такива измами, те са краткосрочни и масови. Целта е да се подведат максимален брой хора, преди да бъдат предупредени.“



Как да разпознаем фалшивите съобщения?



Проф. Савов обръща внимание на няколко важни белега, по които можем да разпознаем измамните съобщения:



Часът на изпращане – често извънработно време, включително късно вечер или през нощта;



Подтикване към бърза реакция – заплахи от глоби, спиране на доставка и др.;



Съмнителен линк – често води към сайт, който визуално имитира реален, но има различен домейн;



Автоматизирани ботове – използване на ИИ за генериране на индивидуални съобщения, базирани на онлайн поведението на потребителя.



"Ако съобщението ви кара да реагирате веднага – това е ясен сигнал за измама“, предупреждава Савов.



Внимание: Идва нова ера на киберпрестъпления



Експертите предупреждават, че бъдещето на фишинг измамите изглежда още по-застрашително. Очаква се комбинацията от квантови компютри, изкуствен интелект и 6G мрежи да доведе до ново ниво на манипулации и злоупотреби.



"Изкуственият интелект вече се използва, за да се прогнозира какво и кога ще търси даден потребител в онлайн магазини. Това дава възможност на хакерите да бъдат една крачка пред нас“, споделя проф. Савов.



По последни данни на Европол и Интерпол, само за последната година са арестувани над 3900 души, свързани с организирани SMS фишинг престъпления.



Много от престъпниците действат от други континенти, което прави идентифицирането и наказването им изключително трудно. Освен това възстановяването на откраднатите средства е почти невъзможно.



"Потребителят не може да разчита, че автоматично ще му се върнат парите. Той трябва да заведе индивидуално дело срещу извършителя – ако въобще бъде установен“, обяснява Габриела Руменова.



Как да се защитим?



Експертите са единодушни: обучението по киберсигурност трябва да се превърне в стандарт.



"Единственото лекарство е киберобучение – два пъти годишно за всяко предприятие, институция и гражданин“, подчертава проф. Савов.



България – една от най-атакуваните държави



Данните за 2024 г. показват тревожна тенденция – организациите в България са подложени на над 1000 кибератаки седмично, което е с 10% повече от средното ниво за Европа.