Гюров се среща със студентите, участвали в протестите през декември
Автор: Илиана Пенова 18:36Коментари (0)79
©
Министър-председателят Андрей Гюров ще се срещне с представители на студентите, участвали в протестите през декември 2025 година.

В хода на разговора, който ще се състои по тяхно искане, ще бъдат обсъдени предстоящите предсрочни парламентарни избори. Срещата ще се проведе в петък, 20 февруари, от 10 часа.


