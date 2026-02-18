© ФОКУС Служебният премиер Андрей Гюров представи проектокабинета за служебно правителство пред президента Илияна Йотова, предаде репортер на ФОКУС.



Гюров пристигна в 12:00 часа на "Дондуков" 2. Ако проектокабинетът бъде одобрен от държавния глава, на 19 февруари ще бъде издаден указ за съставяне на правителство, което означава, че предсрочните парламентарни избори ще бъдат на 19 април.



Кои са предложените имена за министри?



Вицепремиер и министър на правосъдието - Андрей Янкулов



Вицепремиер по европейските средства - Мария Недина



Вицепремиер за честни избори - Стоил Цицелов



Министър на финансите - Георги Клисурски



Министър на вътрешните работи - Емил Дечев



Министър на регионалното развитие и благоустройството - Ангелина Бонева



Министър на труда и социалната политика - Хасан Адемов



Министър на отбраната - Атанас Запрянов



Министър на външните работи - Надежда Нейнски



Министър на образованието и науката - Сергей Игнатов



Министър на здравеопазването - Михаил Околийски



Министър на културата - Найден Тодоров



Министър на околната среда и водите - Юлиян Попов



Министър на земеделието и храните - Иван Христанов



Министър на транспорта и съобщенията - Корман Исмаилов



Министър на икономиката и индустрията - Ирина Щомова



Министър на иновациите и растежа - Ирена Младенова



Министър на енергетиката - Трайчо Трайков



Министър на електронното управление - Георги Шарков



Министър на туризма - Ирена Георгиева



Министър на младежта и спорта - Димитър Илиев



"Отговорността, която поема избраният от вас вътрешен министър е много голяма - трябва да се справи със злоупотребите с купения вот", каза президентът Йотова.



"Ще издам указ!", каза Йотова.



Очаквайте подробности!



