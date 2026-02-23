ИЗПРАТИ НОВИНА
Гюров кроял кабинет още "преди да знае", че ще е служебен премиер?
Автор: Георги Кирилов 12:45Коментари (0)279
©
Знаел ли е Андрей Гюров, че ще бъде служебен министър-председател още преди номинацията му от президента Илияна Йотова? Вече доста факти започват да клонят именно към това.

Бившият министър на вътрешните работи и бивш депутат от ГЕРБ проф. Веселин Вучков открехна завесата по време на снощното си участие в телевизионно предаване.

Там той потвърди, че е имал среща с Андрей Гюров преди неговото номиниране за служебен премиер. 

"Имахме един сравнително продължителен разговор, на който деликатно отклоних предложението да поема министерски пост в това служебно правителство", каза проф. Вучков. Мотивите му са, че от 10 години стои встрани от политиката.

Припомняме, че ФОКУС също беше получил информация от достоверен източник, че на проф. Веселин Вучков му е предложен поста министър на вътрешните работи.

Това ни кара да се усъмним, че кабинет се е готвел и е имало преговори още преди Гюров официално да знае, че ще бъде премиер. Дали неволно, или не - изпускането на тази реплика на проф. Вучков води до много въпроси, на които е редно бившият председател на Парламентарната група на "Продължаваме промяната" да отговори.


