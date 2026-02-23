ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Гюров кроял кабинет още "преди да знае", че ще е служебен премиер?
Бившият министър на вътрешните работи и бивш депутат от ГЕРБ проф. Веселин Вучков открехна завесата по време на снощното си участие в телевизионно предаване.
Там той потвърди, че е имал среща с Андрей Гюров преди неговото номиниране за служебен премиер.
"Имахме един сравнително продължителен разговор, на който деликатно отклоних предложението да поема министерски пост в това служебно правителство", каза проф. Вучков. Мотивите му са, че от 10 години стои встрани от политиката.
Припомняме, че ФОКУС също беше получил информация от достоверен източник, че на проф. Веселин Вучков му е предложен поста министър на вътрешните работи.
Това ни кара да се усъмним, че кабинет се е готвел и е имало преговори още преди Гюров официално да знае, че ще бъде премиер. Дали неволно, или не - изпускането на тази реплика на проф. Вучков води до много въпроси, на които е редно бившият председател на Парламентарната група на "Продължаваме промяната" да отговори.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 174
|предишна страница [ 1/29 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Икономист: Част от инвеститорите, привлечени основно от ниските з...
10:17 / 23.02.2026
Петър Ганев: Ако токът не поскъпне, но обядът с колегите се вдигн...
10:15 / 23.02.2026
Кола пламна на АМ "Тракия", движението е спряно
09:52 / 23.02.2026
Един от най-богатите българи с интерес към сградата на фалирал го...
09:30 / 23.02.2026
Криминален психолог: Едно убийство има на Петрохан и две на Околч...
10:01 / 23.02.2026
"Снимай, снимай": Любопитен детайл в записите от Петрохан поражда...
09:09 / 23.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Хиляди туристи тръгнаха към Пловдив, оставиха милиони
13:55 / 21.02.2026
Заради дъждовете затвориха път в Пловдивско
17:59 / 21.02.2026
Проблем със заплатите в еврозоната
10:04 / 22.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS