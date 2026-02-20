© Това около, което се обединихме, е, че за да гарантираме честен изборен процес, трябва да работим в много добра координация и чрез регулярни срещи да обменяме идеи и начини за подобряване на провеждането на изборния процес. Това заяви премиерът Андрей Гюров след срещата си с ЦИК.



"За подобряването на организацията по подаването на гласовете би било добре да има стандартен формат на параваните, които да бъдат осигурени централно, така че във всички секции да им едни и същи паравани", каза той.



Гюров е на мнение, че не трябва да се пренебрегват и "малките проблеми" в по-малките секции, тъй като по негови думи, когато има някакъв малък проблем той се мултиплицира и на други места.



Гюров посочи, че обучението на всички участници в секционните избирателни комисии трябва да бъде такова, че да се гарантира добрата подготовка при осигуряване честността на вота.



Разяснителната кампания ще започне в следващите няколко дни.



