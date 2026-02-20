ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Гюров: Разяснителната кампания за изборите ще започне в следващите няколко дни
"За подобряването на организацията по подаването на гласовете би било добре да има стандартен формат на параваните, които да бъдат осигурени централно, така че във всички секции да им едни и същи паравани", каза той.
Гюров е на мнение, че не трябва да се пренебрегват и "малките проблеми" в по-малките секции, тъй като по негови думи, когато има някакъв малък проблем той се мултиплицира и на други места.
Гюров посочи, че обучението на всички участници в секционните избирателни комисии трябва да бъде такова, че да се гарантира добрата подготовка при осигуряване честността на вота.
Разяснителната кампания ще започне в следващите няколко дни.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 148
|предишна страница [ 1/25 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Кървав инцидент, кола падна в дере. Двама са загинали, жена и дет...
16:07 / 20.02.2026
Президентът подписа указ за освобождаването на Цицелков
16:30 / 20.02.2026
Да помогнем на Добромир Кръстев да се възстанови
15:40 / 20.02.2026
Обявиха оранжев код за Пловдив и още осем области
14:37 / 20.02.2026
Арестуваха трима за сексуална експлоатация
15:00 / 20.02.2026
Почина уважаван наш хирург
14:16 / 20.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
"Ергенът" съди една от участничките
16:09 / 18.02.2026
Мъж по погрешка хвърли на боклука 20 кюлчета злато
11:53 / 18.02.2026
Един от най-богатите българи днес става на 59, роден е в Плевен
17:38 / 18.02.2026
Едно от златните ни момичета днес става на 61
09:20 / 18.02.2026
Синоптикът Янков: От утре започват валежи от дъжд, в събота снеговалежи
12:46 / 19.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS