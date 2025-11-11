Гурбетчийка: Смених работата и за две години спестих 60 000 евро

© Тя е млада жена. Зад граница е от дете. Учила, работила, напуснала заради предупреждението "С тази работа ще останеш инвалид“. Продължила в друго поприще. За две години успяла да спести пари за жилище…



Една история, която може да се нарече "вдъхновяваща“, но и тъжна, съобщава в новия си брой "Родопи voice". Защото главната героиня може и никога да не се прибере у дома.



Тя е част от хилядите подобни. На хора, които обрисуват родната картина – над 2 милиона души, които са избягали зад граница. Силвия живее в Германия от 12-годишна.



"Като ученичка още завърших курс за зъболекарски асистент и много успешно го практикувах година и половина. Но от работата се разболях. Лекарите казаха диагнозата "възпалени прешлени на гръбначния стълб“.



Решението: "Операция с риск да останеш инвалид или напускаш работа“, споделя 22-годишната жена.



Отказва се. Започва работа в казино и… "Вадя луди пари“, казва Силвия. 900 евро бакшиши, отделно бонуси, заплата. Само за две години спестих 60 000 евро и си купих жилище у дома. Скромно, но мое“, допълва дамата.



Омъжена е за балканец, който държи малък ресторант в същия град. Хем готви, хем сервира, хем… всичко.



"Хиляди са като мен тук. Справяме се, колкото и да е трудно“, допълва жената. На 22 години. В "битката“ от 12-годишна.