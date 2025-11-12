ИЗПРАТИ НОВИНА
Гурбетчии от Родопите масово изкупуват апартаменти
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:58Коментари (0)198
© Plovdiv24.bg
Много гурбетчии влагат изкараните от работа в чужбина пари в имоти в родните си места, разказаха брокери. Затова в Родопите пазарът на жилища е доста активен. Строителни предприемачи изграждан нови кооперации, а търсенето е голямо. 70 на сто от купувачите в района са гурбетчии, показват наблюденията на брокери на недвижими имоти и строителни предприемачи, които продават директно на клиентите.

Много хора от района на Родопите заминават да работят за няколко години в чужбина - търпят лишения, ползват квартира с по няколко души в нея. Живеят скромно, купуват предимно хляб, кренвирши и бира. Целта им е да спестя 100 хил. евро и се връщат у дома, за покупка на имот. Но след това са им необходими още пари и отново заминават на гурбет.

В резултат за апартаментите в новите кооперации бързо намират купувачи. Активно строителство има не само в Кърджали, а и в съседните големи градове. Хора с повече от пет апартамента вече не са рядкост. Голямото търсене вдига цените и на жилищата в стари панелни сгради, като цените им са над 1200 евро за квадратен метър. Активно е и търсенето на селски къщи в района на Родопите, пише "Труд".







