Гурбетчии: За 20 дни във Франция печелим, колкото за 3 месеца в България
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:07Коментари (0)1109
Сигурно много от любителите на френското вино дори не подозират, че зад всяка чепка грозде често стои и български труд. И тази година стотици наши сънародници заминават за сезонна работа във Франция. В социалната мрежа TikTok вече се появяват десетки видеа от лозята, където българи споделят впечатления от гроздобера.

Сред тях е и Маргарита Брънзова от град Земен. За трета поредна година тя работи във френската област Домбланс.

"В България за 8 часа ти дават 40-50 лв. надница и това никак не ни устройва. Тук плащат 15 евро на час, настаняват ни в квартири и всичко се поема от агенцията или направо от лозаря“, разказва тя пред NOVA.

Маргарита е санитар в дом за възрастни хора, но признава, че 20 дни във Франция ѝ носят доходи, равни на три месеца труд в България. В групата ѝ има още петима българи, както и сезонни работници от Италия, Куба и Франция.

"Дошла съм, защото имам ученик и като се прибера трябва да му осигуря всичко за училище, да купя дърва за зимата – основното, което в България не мога да направя със заплатата си. Имам три момчета – двамата вече са женени и се справят сами, но най-малкият е в седми клас и чака да се върна“, споделя Брънзова.

По думите ѝ синът ѝ понякога се сърди, че тя е далеч, но след разговори разбира защо се налага.

