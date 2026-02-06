ЗАРЕЖДАНЕ...
|Гуцанов с важна новина за пенсиите: Категорично съм против!
Обясни, че в България сме с най-ниска продължителност на живота. Освен това едва през 2037 г. мъжете и жените ще се пенсионират на 65 години, като е заложно в реформата от преди години.
"Две пенсии трябва да бъдат повече от една. 25 години след промените виждаме, че две пенсии може да са по-малко от една. Така стигаме до момента, че за част от хората е по-изгодно да са само в НОИ", каза Гуцанов по повод предложените промени в КСО за вторите и третите пенсии.
"Никъде в Европа няма такси, само ние останахме", каза още той.
"В законопроектът предвижда промяна в таксите им. Все пак таксата върху вноската, която в момента е в размер на 4%, ще започне да намалява. През 2026 г. тя трябва да спадне до 3,75%, през 2027 г. на 3,59% и така постепенно ще стигне до 2,10% през 2032 г. За сметка на това обаче ще се увеличава таксата върху доходността, като нейният размер ще зависи от подфонда.
Така например при балансираните фондове досегашната такса от 1% върху годишната доходност ще се вдигне на 3,25%. В динамичните фондове ще стане дори 6% от доходността. Като при тях тя ще е само върху нетните активи.
Могат да бъдат въведени мултифондове, но нека са по-ясни правилата", категоричен е той.
Обясни, че са закрити 15 домове, и 19 са с отнети лицензи. "Всички 81 държавни и общински домове за стари хора пък са в ремонт. Направихме така, че да открием и още 5 дома със над 100 места", каза още той.
"Вътрешни неща от БСП не трябва да се правят", каза Гуцанов. И отказа да каже дали и дарявал пари за наемането на зала в НДК за конгреса на партията.
"Утре ще бъдем в НДК в 11 часа", каза само той.
Обясни, че е имало пренизяване на БСП и се е превърнала в присъдружна партия, която е оставила по-важните цели назад.
"Виждаме, че цените у нас са по-скъпи от Австрия, а нищо не направихме", каза Гуцанов.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
