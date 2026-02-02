Гуцанов е един от кандидатите за лидер на БСП: На България й трябва лява партия

© Конгресът на БСП трябва да избере председател, който в такъв тежък момент може да изкара БСП на правилна писта и тя да се върне към основите си. Това каза пред журналисти в Пазарджик министърът на труда и социалната политика в оставка Борислав Гуцанов.



Предстоящият конгрес ще се проведе тази неделя.



"Повече от убеден съм, че на България ѝ трябва лява партия, такава, каквато е БСП", заяви той.