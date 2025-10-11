ИЗПРАТИ НОВИНА
Гуцанов: Не ми се вижда логично толкова много хора да имат ТЕЛК
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:52
© bTV
"Разговорът за социалните плащания не е за пари, а за бъдеще“, заяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов и допълни: "Какво искаме – да бъдем бедна държава и да привличаме инвеститори заради ниски заплати? Или искаме да бъдем развита държава, защото най-развитите държави са силно социални. Аз смятам, че трябва да бъдем развита държава“.

Според министър Гуцанов стимулирането на младите семейства заради демографската криза е един от приоритетите на Министерството на труда и социалната политика (МТСП). "Ние предлагаме средствата, които получават жените през втората година от майчинството, да станат 1100 лв. вместо сегашните 780 лв. В момента държавата дава 50 на сто от 780 лв., ако жената се върне на работа. Ние искаме тези пари да нараснат на 75 на сто от 1100 лв. Така ще стимулираме младите хора да се върнат на работа. Ето връзката между социалната политика и икономиката. Това не са бакалски сметки, а бъдеще и перспектива“, каза пред bTV Гуцанов.

Той припомни, че МТСП предлага още вдигане на помощи за раждане на първо, второ и трето дете: "Искаме да се разшири и обхватът на еднократната помощ за ученици и тя да обхване всички от първи до осми клас. Трябва децата да имат възможност за образование, иначе ги обричаме на бедност“. Гуцанов беше категоричен, че е в прекрасен диалог с финансовия министър и министър-председателя и водят разговори по тези теми.

Едновременно с това екипът на социалното министерство е готов да направи и стъпки за затягане на контрола на социалната система, като се започне от плащанията, свързани с ТЕЛК решенията. Министър Гуцанов и министър Силви Кирилов вече работят по темата.

"В България има близо 800 хил. ТЕЛК-а. Ами, толкова ли сме болни като нация? Благодаря на доц. Силиви Кирилов“ (б.р. министърът на здравеопазването), че се съгласи, в момента правим работна група двете министерства да се разгледа какво се случва с тези ТЕЛК-ове. Нека специалисти да ги видят нещата, моето мнение е субективно. Не ми се вижда логично толкова много хора да имат ТЕЛК в България“, заяви министърът.

Като стъпка за борба с демографската криза МТСП продължава работа и по проекта "Избирам България“, който цели връщане на българи или хора с българско самосъзнание от чужбина. Вече са одобрени 40 заявления, а подадените общо са близо 3000.

Вече са подадени и първите заявления за подпомагане на пострадалите от наводненията. Само за първите 24 часа след приемане на Решението на Министерския съвет за допълнителна помощ те са 30.

Пострадалите имат възможност да получат еднократната помощ при бедствие, чиято максимална стойност е равна на трикратния размер на линията на бедност – 1914 лева. По предложение на Гуцанов Министерският съвет прие решение за отпускане на допълнително 3000 лева за хората, на които е пострадало единственото им и законно построено жилище. Те имат възможност да поискат и още до 2500 лева за възстановяване на загубена техника.

"Искаме с европейско финансиране по Програма "Развитие на човешките ресурси“ да направим така, че да дадем средства на местната власт, за да могат безработни хора да бъдат ангажирани за почистване на дерета, на сухи реки. Така хем те да бъдат ангажирани, хем да бъде направена превенция“, анонсира министър Гуцанов.


