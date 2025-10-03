ЗАРЕЖДАНЕ...
|Гръцки икономист: България е шампион на Балканите по цени на хранителни стоки!
"Гърция вече има една политика за облекчение на високите цени и спекулата между фирмите в страната. Това са нормални мерки. Поредните мерки, които са взети, защото обществото протестира на физически само, но и финансово за тези цени, които съществуват в Гърция", каза икономистът и предприемач проф. Йоаким Каламарис пред NOVA.
Вече от 4 години насам южната ни съседка е създала кошницата на потребителя - тоест за хора диабетици, за майки с малки деца. Това са например млека и други продукти - допълнително облекчение от 1000 артикули извън първите нужди от кошницата на потребителя.
Намаленията ще варират средно от 5% до 10%, без да се изключва възможността в някои случаи продуктите да поевтинеят и с над 10%.
Според проф. Йоаким Каламрис мярката би могла да бъде приложена и у нас
"България е шампион на Балканите по ценовите параметри на продуктите. И това би трябвало да се коригира - аз наскоро бях в Италия и се изумих относно цените. В пъпа на Милано: капучино за евро и половина, тоест за 3 лева. А в България струва 7 лева. Липсва държавна политика, няма стратегия и воля най-вече", смята той.
Отстъпките в Гърция ще важат поне до края на годината. В магазините ще има и плакат, който ще информира клиентите за намалените продукти
