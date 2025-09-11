ЗАРЕЖДАНЕ...
|Гръцка фирма в България уволни над 100 души, на работа останаха само 10
Според изданието на работа са останали едва 10 души, а сградата с производствените цехове вече е продадена. В нея ще се разкрие ново производство – на дограма.
Ръководството на фирмата е обяснило пред служителите, че решението е било неизбежно заради рязко нарастващата себестойност на продукцията при замразени продажни цени. Като основна причина е посочен и скокът на минималната работна заплата, която в рамките на две години се е удвоила, докато цените на продукцията на фирмата са останали същите.
"Хариеса“ беше една от големите шивашки компании в Югозападна България. През 2010–2011 г. в нея работеха над 700 души, а годишните приходи достигаха 10 млн. лева. Данните за осигурените лица обаче показват непрекъснато свиване на персонала – през юни заетите са били около 200.
През 2023 г. компанията е реализирала приходи от 6,7 млн. лева, но и загуба от над 190 хил. лева.
Подобна ситуация се наблюдава и при друга гръцка фирма в региона – "Меймарис“, също работеща на ишлеме.
"Струма“ припомня, че през годините само в община Сандански е имало над 40 шивашки цеха с близо 5000 работници, докато днес заетите в сектора са едва около 1000. Нерядко прекратяването на дейността върви ръка за ръка със забавени или изцяло неизплатени заплати.
