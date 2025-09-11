ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Гръцка фирма в България уволни над 100 души, на работа останаха само 10
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:49Коментари (0)577
©
Повече от 100 работници са били освободени в края на миналия месец от гръцката компания "Хариеса“, развиваща дейност в района на Сандански, съобщава местният в. "Струма“.

Според изданието на работа са останали едва 10 души, а сградата с производствените цехове вече е продадена. В нея ще се разкрие ново производство – на дограма.

Ръководството на фирмата е обяснило пред служителите, че решението е било неизбежно заради рязко нарастващата себестойност на продукцията при замразени продажни цени. Като основна причина е посочен и скокът на минималната работна заплата, която в рамките на две години се е удвоила, докато цените на продукцията на фирмата са останали същите.

"Хариеса“ беше една от големите шивашки компании в Югозападна България. През 2010–2011 г. в нея работеха над 700 души, а годишните приходи достигаха 10 млн. лева. Данните за осигурените лица обаче показват непрекъснато свиване на персонала – през юни заетите са били около 200.

През 2023 г. компанията е реализирала приходи от 6,7 млн. лева, но и загуба от над 190 хил. лева.

Подобна ситуация се наблюдава и при друга гръцка фирма в региона – "Меймарис“, също работеща на ишлеме.

"Струма“ припомня, че през годините само в община Сандански е имало над 40 шивашки цеха с близо 5000 работници, докато днес заетите в сектора са едва около 1000. Нерядко прекратяването на дейността върви ръка за ръка със забавени или изцяло неизплатени заплати.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Експерт: Еднократната пластмаса е опасна за здравето ни
15:00 / 11.09.2025
Семеен лекар: Няма къде да запишете детето си в момента
15:14 / 11.09.2025
Хампарцумян: Хората да не се заблуждават, че членството в еврозон...
14:26 / 11.09.2025
Как бързо и лесно да проверим здравносигурителния си статус?
15:44 / 11.09.2025
Премиерът: Няма основание за активиране на член 5 от Договора за ...
14:05 / 11.09.2025
Николай Попов: На тази дата, преди 13 години, държах в ръцете си ...
13:26 / 11.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Финансист: Ако имаме малки суми, най-добре е просто да ги похарчим, за да не остават левове у нас
Финансист: Ако имаме малки суми, най-добре е просто да ги похарчим, за да не остават левове у нас
09:02 / 10.09.2025
Студентка от Пловдив: За да живея нормално на месец ми трябват около 2000–2500 лева
Студентка от Пловдив: За да живея нормално на месец ми трябват около 2000–2500 лева
20:55 / 09.09.2025
Голяма верига планира да открие 150 обекта в България
Голяма верига планира да открие 150 обекта в България
12:15 / 09.09.2025
"Вайбър" добавя нова функция
"Вайбър" добавя нова функция
13:12 / 09.09.2025
Мира Добрева: Никога няма да забравя как съобщих, че 1000 стари стават 1 нов лев
Мира Добрева: Никога няма да забравя как съобщих, че 1000 стари стават 1 нов лев
10:24 / 10.09.2025
Джизъса за новата си: Тя е непоносима
Джизъса за новата си: Тя е непоносима
07:43 / 09.09.2025
Участничка в "Игри на волята" от Рогош: Не исках да изглеждам тъпа кифла, ама изглеждам точно така
Участничка в "Игри на волята" от Рогош: Не исках да изглеждам тъпа кифла, ама изглеждам точно така
09:57 / 09.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Простреляха близък съюзник на Доналд Тръмп
Рокади в ДПС
Първа лига сезон 2025/26
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: