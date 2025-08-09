Гроздан Караджов: Няма да допусна Ryanair да безчинства, това е безчовечно

© Булфото Няма да допусна Ryanair да безчинства, това е безчовечно. Това заяви министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов след поредния случай на летище "Васил Левски", при който семейство с дете в инвалидна количка бяха свалени от полет на авиокомпанията Ryanair.



"Тази ситуация ми изглежда абсолютно безчовечна", категорично заяви министърът.



Той разкри в подробности за случая и причината за отказа на авиокомпанията да качи пътниците на борда.



"Първоначалната ни информация е, че не става дума за батерия, защото тя няма такава. Това е най-обикновена инвалидна количка, с каквато се придвижват десетки хиляди души. Това, че екипажът не е положил грижата да я обезопаси, означава, че не е положена необходимата грижа към лицето с увреждания. Това допълнително ме вбесява, защото представете си какво е отношението на тази превозваческа фирма към българските граждани", каза той.



Министърът посочи, че е направил проверка на вътрешните правила на авиокомпанията, а тя е посочила, че инвалидната количка отговаря на всичките изисквания за пътуване на самолета.



"Възложил съм на щателна проверка от страна на Българската гражданска въздухоплавателна администрация. Те ще изпратят запитване както до Ryanair, така и до ирландските авиационни власти. Ще изпратим данните на комисията по дискриминация. Ако имаме данни за дискриминиране, този пилот трябва да се даде пред българските органи и даде отговори за нарушението, ако е извършил такова", коментира той.



Според вицепремиера безопасността може да бъде използвана "много лесно" като аргумент да бъдат свалени пътници от полет.



"Безопасността може да се използва като предлог много лесно. В регламента, който третира въпросите как летят хората с увреждания, е записано, че превозвачът е задължен да осигури не само помощ при качване и слизания, той не може да им откаже достъп, освен ако физически тази количка не може да влезе през вратите на летателното средство. Самият той е длъжен да обезопаси помощното средство", каза Караджов.



Проверката ще приключи до седмица: "Възможно е малко да закъснее, защото ирландските власти и оператора имат право да ни отговорят в петдневен срок. На нас ще ни трябва малко повече време да обработим информацията".



"Същата тази компания накара българска гражданка преди няколко седмици да не лети, защото с няколко см и стърчеше багажа - не, че беше по-голям като обем. България обиколи 30 държави, в които това видео беше показано по най-гледаните медии. Имиджът на България беше разрушена от една чуждестранна компания. Това нещо няма да се допусне на българска територия. Аз като министър, който съм се клел, че ще пази интереса на българите, няма да допусне Ryanair да безчинства по този начин", категоричен бе министърът.



Той допълни, че авиокомпанията все още не са се свързали с представителите на българската държава по този случай.