ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Гроздан Караджов: Няма да допусна Ryanair да безчинства, това е безчовечно
Автор: ИА Фокус 09:19Коментари (0)300
© Булфото
Няма да допусна Ryanair да безчинства, това е безчовечно. Това заяви министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов след поредния случай на летище "Васил Левски", при който семейство с дете в инвалидна количка бяха свалени от полет на авиокомпанията Ryanair. 

"Тази ситуация ми изглежда абсолютно безчовечна", категорично заяви министърът.

Той разкри в подробности за случая и причината за отказа на авиокомпанията да качи пътниците на борда. 

"Първоначалната ни информация е, че не става дума за батерия, защото тя няма такава. Това е най-обикновена инвалидна количка, с каквато се придвижват десетки хиляди души. Това, че екипажът не е положил грижата да я обезопаси, означава, че не е положена необходимата грижа към лицето с увреждания. Това допълнително ме вбесява, защото представете си какво е отношението на тази превозваческа фирма към българските граждани", каза той.

Министърът посочи, че е направил проверка на вътрешните правила на авиокомпанията, а тя е посочила, че инвалидната количка отговаря на всичките изисквания за пътуване на самолета. 

"Възложил съм на щателна проверка от страна на Българската гражданска въздухоплавателна администрация. Те ще изпратят запитване както до Ryanair, така и до ирландските авиационни власти. Ще изпратим данните на комисията по дискриминация. Ако имаме данни за дискриминиране, този пилот трябва да се даде пред българските органи и даде отговори за нарушението, ако е извършил такова", коментира той. 

Според вицепремиера безопасността може да бъде използвана "много лесно" като аргумент да бъдат свалени пътници от полет. 

"Безопасността може да се използва като предлог много лесно. В регламента, който третира въпросите как летят хората с увреждания, е записано, че превозвачът е задължен да осигури не само помощ при качване и слизания, той не може да им откаже достъп, освен ако физически тази количка не може да влезе през вратите на летателното средство. Самият той е длъжен да обезопаси помощното средство", каза Караджов. 

Проверката ще приключи до седмица: "Възможно е малко да закъснее, защото ирландските власти и оператора имат право да ни отговорят в петдневен срок. На нас ще ни трябва малко повече време да обработим информацията". 

"Същата тази компания накара българска гражданка преди няколко седмици да не лети, защото с няколко см и стърчеше багажа - не, че беше по-голям като обем. България обиколи 30 държави, в които това видео беше показано по най-гледаните медии. Имиджът на България беше разрушена от една чуждестранна компания. Това нещо няма да се допусне на българска територия. Аз като министър, който съм се клел, че ще пази интереса на българите, няма да допусне Ryanair да безчинства по този начин", категоричен бе министърът.

Той допълни, че авиокомпанията все още не са се свързали с представителите на българската държава по този случай.


Още по темата: общо новини по темата: 36
08.08.2025 »
25.07.2025 »
29.06.2025 »
16.03.2025 »
19.02.2025 »
17.02.2025 »
предишна страница [ 1/6 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Градусите се покачват в събота
06:52 / 09.08.2025
2100 лв. глоба за превишена скорост до морето? 7 камери ни снимат...
22:16 / 08.08.2025
Кредитен консултант: В никакъв случай не теглете кредити!
23:02 / 08.08.2025
Скандален случай на летище "Васил Левски"! Пилот на Ryanair свали...
19:01 / 08.08.2025
Meteo Bulgaria: За нищо на света не правете това
17:07 / 08.08.2025
ГДБОП с кадри от спецакцията в Пловдив и още 6 града
17:16 / 08.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Юлияна Дончева: Мълчах, мълчах, мълчах... но вече не мога
Юлияна Дончева: Мълчах, мълчах, мълчах... но вече не мога
09:27 / 07.08.2025
Собственик на пицария, работила незаконно: България е частна американска фирма и няма право да ми изисква категоризация
Собственик на пицария, работила незаконно: България е частна американска фирма и няма право да ми изисква категоризация
22:09 / 07.08.2025
Панделиева: Не натиснах нито веднъж спирачката, докато шофирах по АМ "Тракия" от морето до столицата
Панделиева: Не натиснах нито веднъж спирачката, докато шофирах по АМ "Тракия" от морето до столицата
13:17 / 07.08.2025
Койна Русева: Сърцето ме боли. Душата ме боли
Койна Русева: Сърцето ме боли. Душата ме боли
09:07 / 07.08.2025
Вече няма да можем сами да проверяваме чужди имоти, искат промяна в правилника
Вече няма да можем сами да проверяваме чужди имоти, искат промяна в правилника
15:25 / 07.08.2025
Честито на Никол Станкулова
Честито на Никол Станкулова
10:20 / 08.08.2025
На 32 с нова визия
На 32 с нова визия
15:23 / 07.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
България и Войната в Украйна
България в еврозоната
Лято 2025
Хороскоп за деня
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: