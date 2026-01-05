ЗАРЕЖДАНЕ...
|Гроздан Караджов: 3 минути. Толкова отне обмяната на 222.47 лева в евро в пощенската станция в с. Долни Богров
Точно, както очакват хората. Това написа в социалната мрежа министърът на транспорта в оставка Гроздан Караджов.
По думите му обмяна на евро може да се направи БЕЗ КОМИСИОННА в 2230 пощенски станции в страната – в населени места, където често пощата е единственото място за финансова и държавна услуга.
Караджов посочи няколко важни неща за гражданите:
– Във всички 2230 пощенски станции могат да се обменят до 1000 лева без предварителна заявка.
– В 954 клона могат да се обменят и по-големи суми – до 10 000 лева, след предварителна заявка.
– Заявките над 1000 лева се изпълняват за 3 до 5 работни дни, като служителите казват ясно кога.
– Всеки може да обменя до 10 000 лева общо на ден – системата го следи автоматично.
– При суми от 5000 евро нагоре се попълва декларация за произход на средствата.
– На сайта на "Български пощи" има списък на всички пощи и техните лимити.
"Преходът към еврото не трябва да плаши или напряга. "Български пощи" са готови да помогнат на всеки, който има нужда да обмени пари", каза още той.
