ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Грешките, които да избягваме при приготвянето на кисело зеле
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:52Коментари (0)297
©
Киселото зеле е безспорно едно от най-популярните ястия през зимата. Освен че радва небцето, то е и изключително полезно за здравето благодарение на високото съдържание на витамин С. Приготвянето му обаче, макар и да изглежда просто, крие някои тънкости, които не всяка домакиня успява да овладее.

Един от ключовите моменти е изборът на зелето. Не всяко зеле е подходящо за туршия. Най-добре е да се използва късно узряло зеле, което е хрупкаво и сочно. Презрялото зеле, напротив, след ферментацията губи своята хрупкавост. Опитните домакини съветват да се доверявате на родното производство – българското зеле ферментира по-бързо и запазва структурата си. Докато туршията с него е готова за около месец, гръцкото зеле изисква почти два месеца, за да достигне оптимален вкус.

Съществено е и съдържанието на нитрати в зелето. Ако зелената глава е обработена с прекалено много химикали, ферментацията се забавя, а резултатът е лигаво и неприятно на вкус зеле. В този случай отново се препоръчва изборът да падне на родно производство с по-ниско нитратно съдържание.

Солта също играе огромна роля за добрия вкус и текстура на туршията. Неправилните пропорции могат да направят зелето меко или прекалено солено. Оптималното количество сол зависи от обема на съда – приблизително между 2 и 4 процента от съдържанието му. Добрият ефект се постига не само с правилното количество, но и с избора на подходяща сол. Морската сол или едрата нейодирана сол са най-подходящи, докато йодираната или дълго отворена сол могат да попречат на ферментацията. Препоръчително е солта да се разтвори предварително в част от водата, която ще се използва за саламурата, за да се избегне появата на меко зеле.

Друг важен детайл е начинът, по който се подрежда зелето. За да не се образува плесен на повърхността, зелето трябва да бъде добре притиснато с пластмасова решетка или чиния, а нивото на саламурата да е 10-15 см над последния ред. Ако добавяте моркови, не прекалявайте – около 30 грама на килограм зеле са напълно достатъчни, за да не попречат на ферментацията.

За тези, които приготвят киселото зеле в буркани, съхранението също има значение. След като е готово, зелето се държи в хладилник, а по време на ферментацията е важно периодично да се дупчи с вилица, за да се освободи въглеродният диоксид и да се запази хрупкавостта. Капакът не се поставя, а гърлото на буркана се покрива само с марля.

Всички тези малки, но съществени детайли са тайната за перфектната зимна туршия – хрупкава, ароматна и полезна. С правилния избор на зеле, точна сол и грижа по време на ферментацията, киселото зеле ще се превърне в истинска наслада за цялото семейство.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Ветко и Маринела - торпеда на прехода
21:10 / 08.10.2025
Почина Марин Маринов
19:55 / 08.10.2025
Политолог: Васил Терзиев няма намерения да се кандидатира за през...
18:37 / 08.10.2025
Полиция нахлу в община Несебър и в офисите на РДНСК и РИОСВ в Бур...
17:50 / 08.10.2025
Два абсолютни антирекорда за скорост са регистрирани до Пловдив
17:37 / 08.10.2025
Лятото се завръща ударно, температурите скачат до три пъти
15:56 / 08.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Стоичков: Никога няма да успея да ти се отплатя за радостта, която ми носиш
Стоичков: Никога няма да успея да ти се отплатя за радостта, която ми носиш
15:29 / 06.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:36 / 06.10.2025
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
13:11 / 06.10.2025
100 евро на ден е нормата, която всеки служител на ДАИ трябвало да събира от тираджиите
100 евро на ден е нормата, която всеки служител на ДАИ трябвало да събира от тираджиите
12:46 / 06.10.2025
Юксел Кадриев вече е напълно нов човек
Юксел Кадриев вече е напълно нов човек
09:26 / 07.10.2025
Meteo Balkans: Ако прогнозите се сбъднат, утре по това време вече ще има райони с наводнения
Meteo Balkans: Ако прогнозите се сбъднат, утре по това време вече ще има райони с наводнения
15:05 / 06.10.2025
Арестуваха участничка в "Ергенът"
Арестуваха участничка в "Ергенът"
14:39 / 07.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Бури и градушки 2025 г.
Градска железница свързва индустриалните зони около Пловдив?
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Електронно таксуване в градския транспорт
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: