|Готвачи, камериерки и сервитьори – най-търсените професии в хотелския сектор
Отсъствието на мотивация за работа в сектора, отрицателния демографски прираст в страната, сезонността в туризма, са сред причините за липса на персонал, които посочват хотелиерите в проучването. Повечето хотелиери смятат, че трудностите с набирането на персонал ще се задълбочават, каза Георги Дучев, директор на хотелския форум:
"Всъщност се, оказва се, че много от хотелите успяват да намерят кадри, успяват да намерят персонал, но имат трудности със задържането му, тоест с възможността да го мотивират този персонал, тези екипи. Интересно, но ниското заплащане, за което всички говорят в хотелския бизнес, е едва след тези фактори, които изброихме до момента".
Хотелите използват комбиниран начин за назначаване на работници, като сами правят подбора и използват посредници.
"На първо място най-много се търсят готвачи, на второ място са камериерки, следват съответно сервитьори, рецепционисти, технически персонал. В по-малка степен бармани и мениджърски позиции", допълни Дучев, цитиран от БНР
При 70% от хотелите наетият персонал от чужбина не надхвърлят 10 на 100 от общата численост, а 1/4 от обектите не разчитат на работници от чужбина.
Мнозинството хотелиери посочват, че виждат решение на недостига на персонал чрез развитие на български кадри. Нова инициатива на хотелския форум, наречена "Лидери на гостоприемството", цели да върне младите хора в сектора.
