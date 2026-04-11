Горивата не спряха да поскъпват и около Великден, показа проверка на Plovdiv24.bg. Само за дните от четвъртък до днес, събота, дизелът поскъпна с около 4 цента на литър. Не е катастрофа на едно зареждане, но при 60-литров резервоар излиза близо 5 лева повече от началото на великденската седмица. А ако погледнем по-широко – от началото на март насам дизелът е поскъпнал с близо 29 стотинки – почти 20% за по-малко от месец и половина.

Ето точно колко плащаме днес

Според актуалните данни на Fuelo.net:

Бензин А95 е около 1,49 евро за литър – с 14 стотинки повече от преди месец, но движението е по-плавно и без резки скокове.

Дизел e достигнал средно около 1,78–1,80 евро за литър – ръст от 29 стотинки (почти 20%) само за последните четири седмици. Тенденцията остава нагоре.

Премиум дизел вече чука на вратата на 2 евро за литър – психологическа граница, която преди конфликта в Близкия изток изглеждаше далечна.

Бензин А100 се движи около 1,70 евро за литър.

Добрата новина дойде в началото на тази седмица. Тръмп обяви двуседмично примирие с Иран, обвързано с отварянето на протока, и цената на Brent се срина с над 13% за един ден – от над 110 долара до около 94 долара за барел. Световните пазари изхвърчаха нагоре.

Лошата новина е, че облекчението беше краткотрайно. Ормузкият проток де факто остава блокиран – трафикът е едва около 5% от нивата отпреди войната. Израелски удари в Ливан поставиха примирието под въпрос, петролът отскочи обратно до около 97 долара, а в събота в Исламабад започнаха директни преговори между Вашингтон и Техеран. Иран предлага план от 10 точки, включващ ирански контрол върху преминаването. САЩ искат пълно, безпрепятствено отваряне.

Анализаторите са категорични: "Трябва да видим пълно отваряне на протока без препятствия, преди цените на суровия петрол да се върнат по-близо до 80 долара за барел", казва Денис Кислър от BOK Financial Securities. Goldman Sachs прогнозира 82 долара за барел в третото тримесечие – но само ако проливът се отвори скоро. Ако не – над 100 долара до края на годината.

Проблемът е, че дори и протокът да се отвори утре, горивата в България няма да поевтинеят незабавно. Добивът е намален, рафинерии ограничиха производство, логистичните вериги са разстроени – нормализирането ще отнеме седмици.

Помнете за компенсацията

За хора с по-ниски доходи има добра новина. От 24 март, когато дизелът задържа три поредни дни средна цена от 1,60 евро и над, влезе в сила правителствената компенсация. Ако получавате средно под 652 евро месечно, имате право на 20 евро месечна помощ – за бензин или дизел, само за един автомобил, само ако не е електрически. Заявленията се подават онлайн, а мярката е валидна до 30 юни 2026 г. Към момента над 60 000 са подалите заявление.