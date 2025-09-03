ЗАРЕЖДАНЕ...
|Горещо, температурите ще достигнат до 37 градуса
В планините ще е предимно слънчево. След обяд над масивите в Западна България ще се развива купесто-дъждовна облачност и привечер на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27°, на 2000 метра - около 19°.
По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 28° и 32°. Температурата на морската вода е около 25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Въвеждането на еврото не дава право на страна по договор едностра...
07:59 / 03.09.2025
Ваканцията свърши: Народните представители се връщат в парламента...
08:00 / 03.09.2025
Трети инцидент с трамвай за ден
22:29 / 02.09.2025
Променят движението в част от АМ "Тракия"
21:55 / 02.09.2025
Иван Таков: Неофициално има задържан за дерайлиралия трамвай в Со...
18:46 / 02.09.2025
Още два антибиотика ще реимбурсира НЗОК за деца
19:01 / 02.09.2025
Преди сватбата си с новия тя заведе три от децата при бившия
14:12 / 01.09.2025
Наша актриса, позната повече с гласа си, днес става на 66
12:10 / 01.09.2025
Франциска Йорданова с последни думи за "Преди обед"
11:32 / 01.09.2025
Стотици училища и детски градини затварят врати в Гърция
17:31 / 01.09.2025
Донка Байкова: Оцелявали сме, защото сме яли боб с хляб
12:19 / 01.09.2025
Филип Буков залюби атрактивна пловдивчанка
10:28 / 01.09.2025
