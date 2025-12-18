ИЗПРАТИ НОВИНА
Голяма промяна предстои за наградите "Оскар"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:49
Церемонията по връчването на наградите "Оскар“ ще се излъчва ексклузивно в YouTube от 2029 г., с което се слага край на повече от половинвековното ѝ присъствие в американския ефир. Решението беше обявено от Американската академия за филмово изкуство и наука и бележи радикален завой за филмовата индустрия в момент, когато аудиторията все по-осезаемо се измества към онлайн платформите.

Новото петгодишно споразумение означава, че най-престижното холивудско отличие ще бъде достъпно единствено в интернет за първи път в историята си. Така приключва дългогодишното партньорство с телевизия ABC, собственост на Disney.

Според главния изпълнителен директор на Академията Бил Креймър и президента ѝ Линет Хауъл Тейлър, решението ще позволи на "Оскар“-ите да достигнат "възможно най-голямата световна аудитория“. По думите им това ще бъде от полза както за членовете на Академията, така и за цялата филмова общност.

Годишната церемония традиционно привлича около 20 милиона зрители в САЩ и още милиони по света. Настоящият договор на ABC изтича през 2028 г., когато ще се проведе юбилейната 100-а церемония. До тогава телевизията ще продължи да излъчва събитието.

Партньорството с YouTube, притежаван от Google, идва в момент, когато онлайн платформите все по-сериозно оспорват доминацията на традиционната телевизия. Стрийминг гигантите от Силициевата долина вече привлякоха водещи творци с мащабни договори, въпреки критиките, че филмите им често имат ограничен живот в киносалоните.

Постепенно и Академията започна да признава стрийминг продукциите – през 2022 г. Apple спечели "Оскар“ за най-добър филм с "CODA“. Друга ключова холивудска церемония – наградите на Гилдията на актьорите, вече ребрандирани като The Actors Awards, също се излъчва ексклузивно онлайн – в Netflix.

YouTube в момента държи най-големия дял от времето за гледане на телевизионно съдържание в САЩ сред всички стрийминг платформи, изпреварвайки дори Netflix. От Академията подчертават, че новото сътрудничество ще използва този мащабен обхват и ще предложи иновативни начини за ангажиране на публиката, без да се губи историческото наследство на наградите.

Финансовите параметри на сделката не бяха оповестени. Специализираното издание Deadline твърди, че предложението на YouTube "не е имало икономически смисъл за Disney“.

От ABC Entertainment коментираха, че телевизията е била "горд дом на "Оскар“-ите повече от половин век“ и че очакват с интерес предстоящите три излъчвания, включително юбилейната церемония през 2028 г.

През последните години наградите преживяват спад в зрителския интерес, особено сред по-младата аудитория. По време на пандемията от COVID-19 гледаемостта падна до едва 10,4 милиона зрители.

Последната церемония обаче отбеляза ръст – 19,69 милиона зрители, най-високият резултат от пет години насам, след като беше излъчена едновременно по ABC и стрийминг платформата Hulu. Онлайн излъчването обаче беше съпроводено от технически проблеми, които попречиха на част от зрителите да видят финалните награди.

За сравнение, преди малко повече от десетилетие телевизионната аудитория на "Оскар“-ите редовно надхвърляше 40 милиона души.







