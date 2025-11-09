ЗАРЕЖДАНЕ...
|Голям язовир в България се превърна в поле
Вода няма, само гьолове, чак до най-дългия въжен мост, водещ към село Лисиците. Дори след заределите се дъждовни дни през октомври и ноември.
Това е обичайна гледка в последните години, съобщава 24rodopi.com.
Горещи лета, сухи зими, които оставят тъжни гледки.
Николай Денков: В бюджета има "нагли и небалансирани искания"
09:55 / 09.11.2025
09:55 / 09.11.2025
Изчезналата Стефани вече си е у дома
08:49 / 09.11.2025
Производители: От 35 години не сме виждали такава суша
09:25 / 09.11.2025
09:25 / 09.11.2025
Дъжд и облаци ще ни тормозят в неделя
08:44 / 09.11.2025
Близки на Стефани: Огромно благодаря
22:29 / 08.11.2025
Бащата на Сияна похвали държавата
21:27 / 08.11.2025
Бизнесдама, позната на цяла България, днес става на 60
08:42 / 07.11.2025
08:42 / 07.11.2025
Адвокат: Готвят нов абсурден стикер
20:38 / 07.11.2025
Умопомрачително задръстване до един от моловете на Пловдив
17:55 / 08.11.2025
17:55 / 08.11.2025
Честито на имениците на днешния голям празник
06:00 / 08.11.2025
06:00 / 08.11.2025
