|Големи жеги през септември, но и студ до 5 градуса
Месечната сума на валежите ще бъде около и под нормата, която за равнините е между 40 и 60 л/кв.м, а за планинските и припланинските райони - от 60 до 80 л/кв.м.
През повечето дни от първото десетдневие и в началото на второто над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево, с купеста облачност в следобедните часове. Ще е почти без валежи, възможни са само изолирани краткотрайни превалявания, с по-голяма вероятност към 4, към 7 септември, и към края на периода. Температурите ще са по-високи от обичайните, въпреки че след 4 септември постепенно ще се понижават.
Впоследствие, до края на второто и през третото десетдневие изгледите са за сухо и спокойно време, с ниска облачност сутрин и много слънчеви часове през деня, както и с температури над климатичните норми. Малко по-голяма вероятност за по-променливо време, с условия за валежи и температури по-близки до климатичните норми има към 18-20 септември и 23-25 септември.
На 22 септември в 21 ч. и 19 мин. настъпва есенното равноденствие и започва астрономическата есен.
