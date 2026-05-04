Голям пожар избухна в база за вторични суровини на "Самуиловско шосе“ в Сливен рано тази сутрин, като на място веднага са изпратени четири огнеборни екипа. Сигналът за инцидента е получен около 3:00 часа, като при произшествието няма пострадали хора.

Работата на пожарникарите е била сериозно затруднена от силен вятър по време на гасенето на големите количества отпадъци и вторични суровини. Към 8:30 часа огънят е локализиран, а на терен остават три противопожарни автомобила, които продължават работа.

Началникът на пожарната в Сливен гл. инспектор Росен Георгиев потвърди, че няма задимяване или обгазяване към градските зони, тъй като жилищните сгради се намират далеч от мястото на пламъците. Причината за избухването на пожара все още не е установена, но се работи по няколко версии.

Тъй като депото за отпадъци не е работило от петък поради почивните дни, разследващите не изключват възможността за външна намеса или умишлено запалване. Ситуацията остава под контрол, докато екипите довършват окончателното потушаване на огнищата.