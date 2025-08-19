ИЗПРАТИ НОВИНА
Големи банки у нас удължат срока за безплатно обръщане на лева в евро?
Автор: ИА Фокус 19:21
©
Най-големите банки у нас са готови да удължат срока за внасяне на пари по сметка без такса, за да се облекчи смяната на левове в евро след 1 януари, показа проверка на БНТ.

По данни на БНБ от обращение ще трябва да се изтеглят 640 тона банкноти и 7700 тона монети. В момента без такса в петте големи банки могат да се внасят пари в различни срокове от края на септември до края на декември, но при увеличен интерес времето за внасяне без такса ще бъде увеличено.

Условието потребителите да внесат пари по сметка без такса е да го направят лично или чрез пълномощник по собствена сметка. За големи суми над 30 хиляди лева, повечето банки искат и предварителна заявка.

"Въвеждането на еврото не е нещо, което се случва всеки ден, така че е съвсем нормално да има притеснения и затова решихме да дадем възможност на клиентите да си внесат банкнотите предварително без такса или на банкомати с депозитна функция, каквито нашата банка има доста на брой. Ние имаме дъщерна банка в Хърватия, от която научихме доста ценни уроци за това как е минал преходът при тях. Важно е през първите дни и месеци на 2026 година да се избегне струпването на хора в банките за обмяна на тези средства и затова дадохме тази възможност доста по-рано на нашите клиенти. На 1 януари 2026 година всички наличности, които те са внесли ще бъдат автоматично превалутирани по фиксирания курс на еврото спрямо закона за въвеждане на еврото в България", каза Михаела Темелкова.


