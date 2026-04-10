Мачът между Костинброд и Оборище Панагюрище в Югозападната Трета лига завърши със сериозно напрежение извън терена, след като фенове обърнаха автомобил, за който първоначално се смяташе, че принадлежи на главния съдия.

През последните месеци домакинските срещи на Костинброд се радват на сериозна подкрепа от агитка от около 30-40 души, която създава нетипична за нивото на Трета лига атмосфера. И във вчерашния двубой феновете бяха активни през целия мач, но напрежението ескалира заради серия спорни отсъждания от съдийската бригада.

По информация от присъстващи на срещата, решенията на реферите са предизвикали сериозно недоволство и от двата отбора. След последния съдийски сигнал група привърженици е излязла извън контрол и е обърнала автомобил в близост до стадиона.

Първоначално се е смятало, че колата е на главния съдия, но по-късно става ясно, че превозното средство всъщност принадлежи на един от страничните арбитри.