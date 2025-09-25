ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Гневната Лияна Панделиева: Прости родители – безхаберни деца
Автор: Георги Кирилов 22:09Коментари (1)737
©
По-рано през деня ви съобщихме за клип с унижения над момиче, заснет от самите участници, който се разпространява в социалните мрежи. На кадрите се вижда как група момичета упражняват насилие над своя съученичка. Детето е удряно и скубано, принудено да коленичи и дори да целува обувките на едно от момичетата.

Разпространението на видеото предизвика буря от възмущение. Стотици потребители в социалните мрежи изразиха възмущението си. В описанието на поста се твърди, че случаят е от София. От Агенцията за закрила на детето заявиха, че са поискали от ГДБОП да свалят клипа. Антимафиотите заявиха, че са уведомени за случая и работят по него.

"Ученичка скубе връстничка, кара я да й целува обувката и наоколо наблюдават още осем момичета и нито една не реагира?", пише журналистката Лияна Панделиева във Facebook.

Ето какво още каза тя по темата: "Полу-умна директорка обясни, че другите деца били много уплашени и дори не разбрали какво се случва. Моля? Свидетели на издевателство не разбрали какво е да принудиш някого да целува на колене нечии обувки? Или да го влачат по земята за косата? Или да го принуждават да се съблече? Те до една са безмозъчни?

На мястото на родителите ще заведа дело срещу агресорката и ще искам голямо финансово обезщетение. Да – детето не може да го плати, но може да го плащат родителите. Ще се върна на случай от преди 15-тина години. Три момчета на около същата възраст играели на нещо, което гледали от кеч предаване. Не е ясно как, но ползвайки въже върху катерушка, едното от момчетата започва да се души.

Другите две деца се "уплашили“, избягали и оставили своя приятел да се обеси. Не казали нито дума на родителите си. Проговорили едва след като полиция дошла в домовете им, защото родителите на загиналото дете ги посочили като най-близки приятели.

Преди няколко години три момчета във Варна отиват да правят супер селфи върху локомотив, прескачат ограда, преминават покрай големи надписи за опасност. Първото дете се качва, удря го волтовата дъга, то излита и пада обгорено и димящо на земята. Другите две момчета си плюят на петите и изчезват яко дим.

Първа помощ оказва охраната и той звъни на 112. Какво мислите попитаха родителите? "Къде е била охраната да спре дечицата?“.

Другарството, поемането на отговорност, вътрешното усещане за чест се възпитава у дома. Класата на човека се мери по готовността му да помогне точно в мига, когато е необходим. А от година на година става все по-страшно: Деца се превръщат в кибици, които гледат и дори снимат насилие, но не помагат.

Първи приятели бягат и изоставят приятелите си при първи знак за опасност.

Представям си колко отчаяно и напълно изоставено в света се е почувствало момиченцето. Колко силно вече ненавижда училището и че нито един педагог не би се интересувал, че тя не учи, не се представя добре, защото е парализирана от страх и това превзема цялото и́ същество.

Но и още нещо! Детето-жертва няма насреща подкрепящо семейство, защото и тя не им е казала нищо. Тя вече живее като осъдена на насилие – никакво доверие в родителите, никаква надежда, че изобщо могат да бъдат полезни и в нейна защита. Тя е малка и отчаяна и вече е убедена, че е осъдена да бъде жертва на всеки, който е агресивен, зъл и силен. Колко по-страшно може да бъде!

Редно е момичето-насилник да бъде незабавно изключено от училището. Редно е момичетата-свидетели, една от която (от много уплашените според директорката) подвиква да и́ целуне обувката, да бъдат преместени в други класове и цяла година да ходят на беседи с психолог и у дома на проверки да ги посещава социален работник.

И знаете ли: Най-вероятно нито едно от тези неща няма да се случи. Прости родители – безхаберни деца – безполезно училище - агресия – жертви – жертви прим. И новият предмет по добродетели ще промени това?".







Зареждане! Моля, изчакайте ...
+1
 
 
Кво ви пука бе? Нали сега може да се ходи в Гърция, не като едно време.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Росен Желязков отговори на критиките на Бойко Борисов
20:14 / 25.09.2025
Хампарцумян: Продължавам да плащам разни вноски, защото освен пен...
19:55 / 25.09.2025
Катаджии глобиха Бербатов в центъра на столицата
19:59 / 25.09.2025
Много тежки дни предстоят за българския европрокурор Теодора Геор...
19:32 / 25.09.2025
Почина голям български актьор
18:58 / 25.09.2025
Емрах Стораро получи 3000 глоба и остава без книжка за 1 година
18:46 / 25.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Завинаги затваря едно от най-посещаваните места за пазаруване от българи
Завинаги затваря едно от най-посещаваните места за пазаруване от българи
08:52 / 24.09.2025
Ракиджия: България е единствената страна, където малките производители на алкохол са забранени
Ракиджия: България е единствената страна, където малките производители на алкохол са забранени
11:45 / 23.09.2025
Чарлз III сменя Уилям с Хари
Чарлз III сменя Уилям с Хари
08:48 / 23.09.2025
Ценоразпис на глобите според новия Закон за движение по пътищата
Ценоразпис на глобите според новия Закон за движение по пътищата
15:50 / 24.09.2025
Христо Ковачки: За 1 голям ветрогенератор се влагат 1200 тона бетон, 300 тона стомана, 50 тона желязо и 10 тона цветни и редкоземни метали
Христо Ковачки: За 1 голям ветрогенератор се влагат 1200 тона бетон, 300 тона стомана, 50 тона желязо и 10 тона цветни и редкоземни метали
12:30 / 23.09.2025
Млади жени: Мъчихме се седем години на държавна работа, като сервитьорки взимахме повече пари
Млади жени: Мъчихме се седем години на държавна работа, като сервитьорки взимахме повече пари
09:40 / 23.09.2025
Експерт: Единственият сигурен начин да се определи дали една гъба е безопасна, е тя да бъде точно разпозната
Експерт: Единственият сигурен начин да се определи дали една гъба е безопасна, е тя да бъде точно разпозната
19:37 / 24.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Тежък пътен инцидент в Пловдив тази вечер!
Войната в Украйна
Водна криза
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: