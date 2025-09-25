Гневната Лияна Панделиева: Прости родители – безхаберни деца

© По-рано през деня ви съобщихме за клип с унижения над момиче, заснет от самите участници, който се разпространява в социалните мрежи. На кадрите се вижда как група момичета упражняват насилие над своя съученичка. Детето е удряно и скубано, принудено да коленичи и дори да целува обувките на едно от момичетата.



Разпространението на видеото предизвика буря от възмущение. Стотици потребители в социалните мрежи изразиха възмущението си. В описанието на поста се твърди, че случаят е от София. От Агенцията за закрила на детето заявиха, че са поискали от ГДБОП да свалят клипа. Антимафиотите заявиха, че са уведомени за случая и работят по него.



"Ученичка скубе връстничка, кара я да й целува обувката и наоколо наблюдават още осем момичета и нито една не реагира?", пише журналистката Лияна Панделиева във Facebook.



Ето какво още каза тя по темата: "Полу-умна директорка обясни, че другите деца били много уплашени и дори не разбрали какво се случва. Моля? Свидетели на издевателство не разбрали какво е да принудиш някого да целува на колене нечии обувки? Или да го влачат по земята за косата? Или да го принуждават да се съблече? Те до една са безмозъчни?



На мястото на родителите ще заведа дело срещу агресорката и ще искам голямо финансово обезщетение. Да – детето не може да го плати, но може да го плащат родителите. Ще се върна на случай от преди 15-тина години. Три момчета на около същата възраст играели на нещо, което гледали от кеч предаване. Не е ясно как, но ползвайки въже върху катерушка, едното от момчетата започва да се души.



Другите две деца се "уплашили“, избягали и оставили своя приятел да се обеси. Не казали нито дума на родителите си. Проговорили едва след като полиция дошла в домовете им, защото родителите на загиналото дете ги посочили като най-близки приятели.



Преди няколко години три момчета във Варна отиват да правят супер селфи върху локомотив, прескачат ограда, преминават покрай големи надписи за опасност. Първото дете се качва, удря го волтовата дъга, то излита и пада обгорено и димящо на земята. Другите две момчета си плюят на петите и изчезват яко дим.



Първа помощ оказва охраната и той звъни на 112. Какво мислите попитаха родителите? "Къде е била охраната да спре дечицата?“.



Другарството, поемането на отговорност, вътрешното усещане за чест се възпитава у дома. Класата на човека се мери по готовността му да помогне точно в мига, когато е необходим. А от година на година става все по-страшно: Деца се превръщат в кибици, които гледат и дори снимат насилие, но не помагат.



Първи приятели бягат и изоставят приятелите си при първи знак за опасност.



Представям си колко отчаяно и напълно изоставено в света се е почувствало момиченцето. Колко силно вече ненавижда училището и че нито един педагог не би се интересувал, че тя не учи, не се представя добре, защото е парализирана от страх и това превзема цялото и́ същество.



Но и още нещо! Детето-жертва няма насреща подкрепящо семейство, защото и тя не им е казала нищо. Тя вече живее като осъдена на насилие – никакво доверие в родителите, никаква надежда, че изобщо могат да бъдат полезни и в нейна защита. Тя е малка и отчаяна и вече е убедена, че е осъдена да бъде жертва на всеки, който е агресивен, зъл и силен. Колко по-страшно може да бъде!



Редно е момичето-насилник да бъде незабавно изключено от училището. Редно е момичетата-свидетели, една от която (от много уплашените според директорката) подвиква да и́ целуне обувката, да бъдат преместени в други класове и цяла година да ходят на беседи с психолог и у дома на проверки да ги посещава социален работник.



И знаете ли: Най-вероятно нито едно от тези неща няма да се случи. Прости родители – безхаберни деца – безполезно училище - агресия – жертви – жертви прим. И новият предмет по добродетели ще промени това?".