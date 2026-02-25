Главният секретар на МВР се появи в НС: Отхвърлям мотивите за отстраняването ми

© Булфото/Архив "Отхвърлям всички мотиви, с които бе поискано отстраняването ми. Притеснявам се за развитието на разследването по случая "Петрохан" и гарантирането на обективната истина", заяви от парламентарната трибуна главният секретар на МВР Мирослав Рашков.



По думите му МВР досега е свършило много добра работа.



Рашков изнесе данни за докладна записка. "На 22 февруари бях уведомен от зам.-директора на ГДНП, че предишната вечер министърът на вътрешните работи е поискал справка за извършеното по случаите "Петрохан" и "Околчица". Той е пожелал да я получи на лична среща с началника на отдел "Криминална полиция" Ангел Папалезов, а не по каналния ред. Все пак информация му е предоставена, а Дечев е поискал среща с разследващия екип за данни в по-пълен обем", посочи Рашков.



Преди него беше изслушан служебният вътрешен министър Емил Дечев.