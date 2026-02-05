ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Гинекологът, задържан заради скандалните записи на пациентки, е освободен. Кабинетът работи
Той бе задържан заради изтеклите записи с пациентки по време на преглед. Прокуратурата проверява дали случаят има връзка със записите от бургаските салони за красота.
Седем адреса в столицата бяха претърсени. Eдин от проверяваните кабинети се намира в центъра на София.
Там има гинекологична практика под шапката на същия медицински център, който стопанисва обекта в кв. "Гео Милев“, откъдето изтекоха голите записи.
Задържаният д-р Венелин Иванов вчера заяви, че не той е инсталирал камерата в кабинета си.
"А от фирма, легална фирма, която постави камерата именно с тази цел - чисто охранителна, защото в кабинета има скъпа апаратура“, каза той.
Сега прокуратурата ще изяснява дали камерата е на охранителна фирма, но към момента "доказателствата не са в такава насока“.
Няма и доказателства, че задържаният е автор на престъплението. Разглежда се и версията за хакване на устройствата.
По информация на bTV, въпреки разследването, днес медицинският център в "Гео Милев“ е работил и са извършвани прегледи. Седем от осемте претърсвани адреси в столицата са на същото юридическо лице, което стопанисва и този кабинет. Претърсен е и един домашен адрес.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 14
|предишна страница [ 1/3 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Шефът на КЕВР: До момента няма постъпили жалби за завишени сметки...
17:25 / 05.02.2026
Извънредно: Пожар изпепели плажен бар в Слънчев бряг
17:24 / 05.02.2026
Евакуираха животни от ферма в Неделино заради циклона
16:58 / 05.02.2026
КНСБ алармира: Губим работни места
16:47 / 05.02.2026
8-годишно момче било изпратено от майка си да живее с "рейнджърит...
15:55 / 05.02.2026
Сформираха кризисен щаб в Неделино заради дъждовете
16:12 / 05.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Казаха колко евро е средната заплата в Гърция
12:53 / 03.02.2026
Нана Гладуиш получи нов прякор
08:58 / 04.02.2026
Изпя един от най-големите БГ хитове, а днес става на 65
12:28 / 05.02.2026
Хванаха ги и на втората им среща
10:04 / 04.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS