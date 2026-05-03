Свлачищният участък по пътя между Смолян и Пампорово продължава да бъде активен и според специалисти процесът на движение на земните маси няма да спре в краткосрочен план. Това заяви инженер-геологът доц. д-р Кирил Ангелов, който познава района в детайли и е участвал в укрепването му преди около 20 години. По негови оценки засегнатата зона е около 70 метра, като свляклата се земна маса обхваща приблизително 5000 кв. м. Според доц. Ангелов свлачището остава в активна фаза, което е типично за подобни процеси.

Той обяснява, че в момента не се очакват резки срутвания, а по-скоро постепенно и по-слабо изразени движения на терена, които могат да продължат месеци, преди да започне стабилизиране.

Районът вече е бил обект на сериозно инженерно проучване преди около 20 години, когато са регистрирани първите значими деформации.

Тогава пътната настилка е показвала пропадане и пукнатини, а движението на склона е било достатъчно сериозно, за да прекъсне участъка.

При предишната активизация е приложена анкерно-пилотна система за стабилизиране на склона.

По думите на експерта това е включвало пилоти, запълнени с бетон, свързани с горна греда и анкери, поставени под наклон, които са "закотвяли“ свлачищния масив.

Според него част от използваните тогава решения са били дори експериментални, но са се доказали като надеждни във времето.

Доц. Ангелов посочва, че свлачището е резултат от комбинация между геоложки и климатични фактори.

Той подчертава, че районът е изграден от силно изветрели скали, които лесно образуват глинести зони - условия, при които земните пластове стават податливи на плъзгане.

Към това се добавя и водният фактор - интензивни валежи и снеготопене, които увеличават влагата в почвата и отслабват стабилността на склона.

Експертът отбелязва, че подобни процеси често изглеждат като внезапни.

По негови думи, когато почвата се напои с вода и се достигне критично равновесие, движението може да се активира рязко и да се появят нови пукнатини почти без предупреждение.

Според доц. Ангелов при добра организация инженерното укрепване на участъка би могло да отнеме около 5-6 месеца.

Той обаче подчертава, че освен техническите решения, ключово значение имат финансирането и навременната организация на дейностите.

По отношение на появилите се обществени въпроси около незавършена сграда в района, специалистът е категоричен, че тя не е причина за свлачището.

По думите му обектът не е задействал процеса, а дори с тежестта си вероятно по-скоро допринася минимално за стабилността на терена.