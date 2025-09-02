ИЗПРАТИ НОВИНА
Ген. Атанасов: ДАНС е превърната в почивна станция
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:29
© bTV
Зам.-председателят на Народното събрание Атанас Атанасов обяви, че коалицията му ще поиска отстраняване на временно изпълняващия длъжността ръководител на ДАНС.

Поводът – информацията от говорителя на Европейската комисия, че самолетът на председателя Урсула фон дер Лайен е имал проблем с навигационните системи при кацането си в София. По думите му става дума за вероятна хибридна атака от страна на Русия.

"Това е най-важната институция за сигурността в страната. Не може да се ръководи от човек, за когото има съмнения за политическа зависимост“, каза пред bTV Атанасов.

Той добави, че премиерът трябва да свика спешно Съвета по сигурността и да изслуша всички служби. Той призова и за изслушване в парламента.

По думите му от 2001 г. насам българските служби "не полагат усилия“ за противодействие на руските специални служби.

"ДАНС е превърната в почивна станция. Не се работи ефективно, особено срещу държава, която ни е обявила за враг“, заяви той.

Атанасов коментира и  и.д. председателя на ДАНС.

"Аз не съм фен на президента, това мисля, че е публично известно, но смятам, че президентът е един от най-информираните хора в държавата. Има изискване в закона за ДАНС, както и в закона за МВР, за главният секретар, тези позиции да се заемат от хора, които са политически неутрални. В конкретния случай явно имат достатъчно данни за това, че този човек, който е предложен от министър-председателя и временно назначен с решение на правителството, е  политически зависим“, коментира той.

Атанасов коментира и напрежението около назначаването на ръководители в сектора "Сигурност“. Според него процесът често се превръща в "размяна на заложници“ между институциите.

"Какво се получи с назначаването на главен секретар на МВР. Това на практика беше една ситуация на размяна на заложници. Аз по този начин го оприличих. Ще ми подпишете  за шефа на НСО, за да ви подпиша за главният секретар на МВР. Точно това се получи. И не може да бъде такъв бартер и да се случват такива пазарлъци.  Именно поради тази причина смятам, че  би трябвало премиерът да поиска в парламента изслушване на  кандидатите, които предлага за тези позиции, за да може  през тази публичност да е известно какви качества се предлагат.“

Делото "Паскал“ и критики към прокуратурата

Генерал Атанасов заяви, че казусът с контрабандиста Никола Николов – Паскал е "оперативна комбинация“ с политически цели.

"В едно изречение се свързват думите контрабанда, Асен Василев и Бойко Рашков. Това е направено умишлено“, посочи той.

По думите му подобни канали за контрабанда не могат да съществуват 30 години без покровителство от високо ниво.

Атанасов потвърди, че коалицията му подготвя вот на недоверие срещу правителството.

"Мнозинството изглежда стабилно. Нашата цел е да осветим дефектите в управлението. Премиерът Росен Желязков е "сламен човек“, изпълняващ решения, взети в паралелен център на власт – ГЕРБ и ДПС - Ново начало“, каза той.


02.09.2025 Желязков за самолета на Фон дер Лайен: Няма разследване
02.09.2025 Flightradar24: GPS сигналът на самолета на Фон дер Лайен е бил добър
02.09.2025 Експерт по сигурността: Русия е искала да избегне удари, а не да предизвика авария на самолета на Фон дер Лайен






