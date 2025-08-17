Гасенето на Пирин продължава, има нужда от още доброволци

© Гасенето на пожара над село Илинденци в Пирин продължава, след като вчера се възпламени ново огнище.



В гасенето участават пожарникари, военни и доброволци. В готовност е летателна техника на армията да се включи в битката с огнената стихия.



Търсят се още доброволци, които да помагат в гасенето. Това става ясно от призив във Фейсбук страницата на Националната асоциация на доброволците.



Сборният пункт е на разклона за село Плоски, където желаещите трябва да се явят до 10 часа днес.



Ето какво съветват от доброволческата асоциация:



Доброволец, участващ в гасенето на горски пожар, трябва да бъде облечен по следния начин:



По възможност:



- Огнеупорно защитно облекло;



- Каска;



- Защитни очила;



- Респиратор или маска;



- Ръкавици - устойчиви на топлина, за защита на ръцете;



- Здрави обувки или ботуши - за стабилност и защита на краката, за предпочитане с метални бомбета.



В случаи, че нямате огнеупорно облекло, бъдете подготвени с:



- Дълги дрехи, от несинтетични материи;



- Светлоотразителни елементи, ръкавици, очила и маски.



Задължително си носете храна и вода са собствени нужди.



Ако имате, вземете с вас - тупалки, лопати, мотики и пръскачки.