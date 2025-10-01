ИЗПРАТИ НОВИНА
Галин Митов вече не е между живите след 14 дни без никаква храна
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:35
©
Известният крими герой от Врачанско Галин Красенов Митов, по-известен с прякора си Галин Гея, е починал. Мъжът е издъхнал на 48-годишна възраст в дома си в Мездра. Галин Гея е бил чест герой в криминалните хроники. Той многократно е лежал в затвора за грабежи, наркотици, гонки с полицията и какво ли още не.  

Името му обаче нашумя покрай делото срещу Йордан Тонов - Данчо Пръча. Той бе сред задържаните в акцията срещу него, когато бе разбита престъпната му група. След това реши да "пропее“ и стана защитен свидетел. След като бе освободен от затвора с показанията си, той продължи да се изявява в крими средите.

Последният случай е от 2021 г., когато бе уличен в кражбата на кола в Мездра, от която изчезнала и тлъста сума пари. 

В последните няколко години обаче имаше затишие. Негови близки разказват, че напоследък Галин изпаднал в тежко финансово състояние и често молел познатите си за пари назаем.  Имал е и здравословни проблеми. 

Последните дни от живота си Галин прекарал в глад. Според запознати, той отказал да се храни и повече от две седмици не е слагал залък в устата си и пушел само чайове. 

В крайна сметка, в нощта срещу вторник, Митов издъхнал. Според първоначалните данни черният му дроб престанал да функционира и това довело до трагичния финал на динамичния живот на Галин, пише BulNews.







