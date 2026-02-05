ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Габриел Вълков: Доходите на хората не отговарят на ръста на цените
Припомняме ви, че вчера БСП поиска да бъде приет проектобюджетът за 2026 г.- бюджетът, който управляващото мнозинство поправи след масови протести срещу план - сметката на страната.
"В този бюджет бяхме предложили увеличаване на майчинските, увеличаване на минималната работна заплата, увеличаване на учителските заплати", каза Вълков и изрази критика към управляващите:
"Виждаме обаче, че останалите партии не се интересуват от доходите на хората, разправяме се с всякакви други неща в този парламент, вместо да решим реални проблеми, което всеки български гражданин очаква", обясни той.
"Служебното правителство, което ще встъпи в длъжност, ще е с удължителен бюджет. Може да влезем в спирала от избори и да няма бюджет през цялата година и да работим с 1/12, което също е проблем. Инфлация има, а ние работим с бюджет, който е приеман преди една година, което е проблем за всеки български гражданин", заключи депутатът.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 155
|предишна страница [ 1/26 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Предприемач: Преди време ходих на "Петрохан" - видях, снимах и щя...
12:14 / 05.02.2026
Бащата на Сияна: Започва гаврата. В моргата ти подават визитки. П...
11:36 / 05.02.2026
Почина великият Илия Цоцин
11:01 / 05.02.2026
Първи частен превозвач влиза в железопътния транспорт в България
10:36 / 05.02.2026
Жители от Западните покрайнини: Всички са в България, там на всек...
10:14 / 05.02.2026
Слави Трифонов за хижа "Петрохан": Той им е дал пари и е казал, ч...
11:59 / 05.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Казаха колко евро е средната заплата в Гърция
12:53 / 03.02.2026
Нана Гладуиш получи нов прякор
08:58 / 04.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS