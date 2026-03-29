Знаете ли коя е партията, която не дава фалшиви обещания на младите хора, а ги прави част от реалните политически процеси в страната? Това пишат на официалната си страница във Фейсбук от ГЕРБ.
Ето какво още споделиха от партията:
"Много млади българи, част от най-активното поколение - поколението Z, се поддадоха на внушения и манипулации в социалните мрежи и бяха употребени, ставайки марионетки на изпечени кукловоди.
В края на 2025 година изпечени измамници трупаха лайкове на фона на надеждите на младите по площадите. Хора, които доказаха, че не могат да вземат властта чрез избори, взривиха общественото недоволство с гласовете на поколението GEN Z, обещавайки им реално присъствие в политическите процеси.
Къде са най-младите българи в момента и коя е партията, която от 2009 година насам може да се похвали с най-младите народни представители, най-младите кметове, министри и зам.-министри, най-младите евродепутати и общински съветници.
В 23, 24 и 25 МИР в София 15 млади българи, родени след 1997 година, влизат в предизборната надпревара с номер 15 за ГЕРБ-СДС
В цялата страна ГЕРБ-СДС включва поколението Z, което има над 50 кандидати за народни представители
ГЕРБ-СДС е единствената партия, която доказва, че младите са не само бъдещето, но и настоящето!
Гласувайте разумно!", призовават от ГЕРБ.
