Финансов експерт: В момента се купуват апартаменти с пари в сакове

© Финансовият експерт Стойне Василев предупреждава, че имотният пазар у нас се развива прекалено бурно. Ипотечните кредити са скочили с 36% – ръст, който той сравнява с "ракета“. Проблемът е, че много хора теглят кредити за 30 години, без да влагат собствени пари, а финансират цялата покупка чрез банката. Ако лихвите се вдигнат или цените паднат, месечните вноски може да станат непосилни, а банките да поискат допълнителни гаранции. Затова според него заемът не бива да надвишава 75–80% от стойността на жилището.



Василев изрази притеснение, че голяма част от купувачите в момента вземат кредити за максималния срок – 30 години и не влагат собствени средства, а финансират 100% от стойността с кредит.



Той подчерта, че при покачване на лихвите вноските ще станат непоносими за много домакинства, а банките могат да поискат допълнително обезпечение, ако стойността на имота спадне.



"Кредитът не трябва да надвишава 75-80% от стойността на имота“, съветва той.



Пазар с много "сиви пари“ и имоти в сакове



Анализаторът потвърди, че не е мит купуването на имоти с пари в брой:



"В момента се купуват апартаменти с пари в сакове. Има много сиви пари, които се инвестират в имоти.“



По думите му, около 35% от имотите в столицата стоят празни – не се обитават, не се отдават под наем и не носят доход. Собствениците разчитат само на поскъпването им, но Василев напомни:



Въпреки предупрежденията, Василев прогнозира, че в краткосрочен план цените вероятно ще продължат да растат, тъй като доскоро са изоставали. Това обаче не отменя нуждата от разумна оценка на риска – както от страна на купувачите, така и на банките.



Имотният пазар в България е горещ – но според анализатора Стойне Василев, започва да пуши от напрежение. Прекалено дълги кредити, нулево самоучастие, пари в брой със съмнителен произход и празни апартаменти са предпоставка за бъдещ балон. А както историята показва – балоните не летят вечно.



