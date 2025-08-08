ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Финансов експерт: В момента се купуват апартаменти с пари в сакове
Василев изрази притеснение, че голяма част от купувачите в момента вземат кредити за максималния срок – 30 години и не влагат собствени средства, а финансират 100% от стойността с кредит.
Той подчерта, че при покачване на лихвите вноските ще станат непоносими за много домакинства, а банките могат да поискат допълнително обезпечение, ако стойността на имота спадне.
"Кредитът не трябва да надвишава 75-80% от стойността на имота“, съветва той.
Пазар с много "сиви пари“ и имоти в сакове
Анализаторът потвърди, че не е мит купуването на имоти с пари в брой:
"В момента се купуват апартаменти с пари в сакове. Има много сиви пари, които се инвестират в имоти.“
По думите му, около 35% от имотите в столицата стоят празни – не се обитават, не се отдават под наем и не носят доход. Собствениците разчитат само на поскъпването им, но Василев напомни:
Въпреки предупрежденията, Василев прогнозира, че в краткосрочен план цените вероятно ще продължат да растат, тъй като доскоро са изоставали. Това обаче не отменя нуждата от разумна оценка на риска – както от страна на купувачите, така и на банките.
Имотният пазар в България е горещ – но според анализатора Стойне Василев, започва да пуши от напрежение. Прекалено дълги кредити, нулево самоучастие, пари в брой със съмнителен произход и празни апартаменти са предпоставка за бъдещ балон. А както историята показва – балоните не летят вечно.
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 37 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Разбира криптоферма в селски имот
09:59 / 08.08.2025
Ани Салич: Това е голяма измама, която може да навреди на хората,...
08:56 / 08.08.2025
Шофьор получи 3 фиша за едно и също нарушение?
08:42 / 08.08.2025
Казусът "най-ниска цена" засяга негативно и потребителите
08:50 / 08.08.2025
Цените на всички стоки и услуги трябва да са изписани и в лева, и...
08:43 / 08.08.2025
Празник е! Не бива да започваме дела със зли намерения
08:43 / 08.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Юлияна Дончева: Мълчах, мълчах, мълчах... но вече не мога
09:27 / 07.08.2025
Хампарцумян: Който е купувал жилища с цел инвестиция, поема риск
17:18 / 06.08.2025
Койна Русева: Сърцето ме боли. Душата ме боли
09:07 / 07.08.2025
Тя отново би всякакви рекорди
09:31 / 06.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS