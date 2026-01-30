ЗАРЕЖДАНЕ...
|Финансов експерт: Българинът се чувства беден, въпреки че разполага с повече средства от много други държави
Само за два дни между Коледа и Нова година, според данните на банките, физическите лица са внесли над 1 милиард лева. За цялата минала година новите вложения в разплащателни сметки и депозити надхвърлят 11,5 милиарда лева, а общите депозити на физически лица вече са над 100 милиарда лева.
"Българинът е богат и спестява, но няма финансова култура. Това е основният проблем, а не че няма пари. Той се чувства беден, въпреки че реално разполага с повече средства от много други държави, които се смятат за богати“, обяснява Гледачев.
Според него обаче тези огромни спестявания губят стойността си заради инфлацията и ниските лихви.
"Средната лихва по депозитите е под 1%, а инфлацията миналата година беше около 4–5%. Това означава, че спестяванията на хората ежегодно намаляват с около 4 милиарда лева“, уточнява експертът.
Гледачев посочва, че много граждани не са запознати с инвестиционните възможности в държавни ценни книжа – инструмент, който предлага минимален риск и по-висока доходност в сравнение с депозитите.
"Банките печелят от обслужване и инвестират в държавни ценни книжа, като доходността на българските облигации понякога достига над 5%, в момента около 3,5%. Това е възможност парите да започнат да работят ефективно за хората“, допълва той.
Според анализатора държавните ценни книжа са сред най-сигурните инвестиции в настоящата икономическа ситуация, гарантирани от Министерството на финансите.
"Те са по-нискорискови дори от депозитите в банките. Дори при катаклизми в страната, рискът България да не изплати тези ценни книжа е минимален“, казва Гледачев.
Финансовият експерт препоръчва на българите да се информират за възможностите за директно инвестиране в държавни облигации, които могат да осигурят по-добра възвръщаемост на спестяванията им, вместо парите им да "стоят мъртви“ в сметки с нулева доходност.
