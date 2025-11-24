Финансист: По-високите осигуровки днес означават по-ниски пенсии в бъдеще

© Бюджет 2026 изглежда амбициозен, но е изграден върху няколко смели допускания – че икономиката ще расте стабилно, инфлацията ще остане под контрол, а държавният дълг ще се задържи в устойчиви граници. Ако някое от тези условия не се изпълни, натоварването ще бъде прехвърлено върху гражданите. Това коментира в ефира на БНР и предаването "Новият ден“ финансовият консултант Десислава Станчева.



По думите ѝ увеличението на максималния осигурителен доход ще засегне хиляди работещи в частния сектор. "За бизнеса това означава по-високи разходи и намалена конкурентоспособност. В дългосрочен план това може да доведе до по-малко инвестиции и ограничаване на работните места“, посочи Станчева. Тя предупреди, че по-високите осигуровки сега означават по-ниски пенсии в бъдеще.



Експертът подчерта, че промените ще окажат влияние върху цените, осигурителните разходи и възможностите за подкрепа на малкия бизнес. Тревожна според нея е и тенденцията към увеличаване на държавния дълг. "Колкото повече една държава харчи над възможностите си, толкова по-скъп става дългът. А това означава по-малко средства за образование, здравеопазване и стимули за бизнеса“, обясни тя.



Станчева прогнозира, че ако инфлацията остане в рамките на 2–4%, може да се очаква леко повишаване на покупателната способност. Но ако разходите за ток, вода, храна и услуги продължат да растат, това подобрение ще бъде "по-скоро козметично“.



Финансовият консултант призова гражданите да бъдат по-подготвени както за новия бюджет, така и за предстоящото въвеждане на еврото. "Промяната може да бъде безболезнена, ако хората започнат да мислят по-разумно за парите си. Най-важното е да планираме бюджета си, да наблюдаваме цените и да търсим начини за спестяване“, посъветва тя.



Станчева препоръча да се следят достоверните източници на информация и да се избягва държането на големи суми в брой. Дългосрочните инвестиции според нея са най-сигурният избор. Тя напомни и за разделянето на личните финанси на три категории – "къси“ пари за ежедневни разходи, "средни“ за непредвидени ситуации и ремонти, и "дълги“ за бъдещи цели като образование, покупка на жилище или пенсиониране.



В навечерието на празниците Станчева отправи предупреждение към потребителите: "По Коледа очите ни често са пълни, но джобовете – празни. Емоционалните покупки са най-големият враг на добрия семеен бюджет.“