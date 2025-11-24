ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Финансист: По-високите осигуровки днес означават по-ниски пенсии в бъдеще
По думите ѝ увеличението на максималния осигурителен доход ще засегне хиляди работещи в частния сектор. "За бизнеса това означава по-високи разходи и намалена конкурентоспособност. В дългосрочен план това може да доведе до по-малко инвестиции и ограничаване на работните места“, посочи Станчева. Тя предупреди, че по-високите осигуровки сега означават по-ниски пенсии в бъдеще.
Експертът подчерта, че промените ще окажат влияние върху цените, осигурителните разходи и възможностите за подкрепа на малкия бизнес. Тревожна според нея е и тенденцията към увеличаване на държавния дълг. "Колкото повече една държава харчи над възможностите си, толкова по-скъп става дългът. А това означава по-малко средства за образование, здравеопазване и стимули за бизнеса“, обясни тя.
Станчева прогнозира, че ако инфлацията остане в рамките на 2–4%, може да се очаква леко повишаване на покупателната способност. Но ако разходите за ток, вода, храна и услуги продължат да растат, това подобрение ще бъде "по-скоро козметично“.
Финансовият консултант призова гражданите да бъдат по-подготвени както за новия бюджет, така и за предстоящото въвеждане на еврото. "Промяната може да бъде безболезнена, ако хората започнат да мислят по-разумно за парите си. Най-важното е да планираме бюджета си, да наблюдаваме цените и да търсим начини за спестяване“, посъветва тя.
Станчева препоръча да се следят достоверните източници на информация и да се избягва държането на големи суми в брой. Дългосрочните инвестиции според нея са най-сигурният избор. Тя напомни и за разделянето на личните финанси на три категории – "къси“ пари за ежедневни разходи, "средни“ за непредвидени ситуации и ремонти, и "дълги“ за бъдещи цели като образование, покупка на жилище или пенсиониране.
В навечерието на празниците Станчева отправи предупреждение към потребителите: "По Коледа очите ни често са пълни, но джобовете – празни. Емоционалните покупки са най-големият враг на добрия семеен бюджет.“
|Още по темата:
|общо новини по темата: 186
|предишна страница [ 1/31 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Ако сега нетната ви месечна заплата е 3500 лева, то загубите ви п...
14:24 / 24.11.2025
Борислав Михайлов е приет в столична болница
14:03 / 24.11.2025
Плащаме по-малко за портокали и ябълки, но повече за картофи и ка...
12:52 / 24.11.2025
Вдигат дневните пари при командироване с преспиване
12:43 / 24.11.2025
Синдикатите излязоха на протест пред НС, направиха коледен кът с ...
12:50 / 24.11.2025
7 български месни продукта са защитени пред ЕС
12:51 / 24.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Десетки клиенти напуснаха заведение в Пловдив, без да си платят сметките
16:09 / 22.11.2025
Снегът дойде!
10:46 / 23.11.2025
Първата "Мис България" днес става на 73 години!
11:56 / 22.11.2025
В момента ходи във Вечерно училище и е 10-ти клас
20:42 / 23.11.2025
Нова звездна двойка се роди в България
19:04 / 23.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS