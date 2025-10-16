ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ежедневно мечки влизат в дворовете на хората в Триград, издадено е разрешително за отстрел
По думите й, те вече са изяли всички плодове от дърветата в селото – ябълки и сливи, тъй като тази година в гората е нямало много горски плодове и те търсят прехрана в селото. Преди два дни обаче една от мечките е изяла пуйка в двора на семейство от Триград. Екипът за бързо реагиране на РИОСВ – Смолян са били на място и са констатирани щетата и вече е издадено разрешително за отстрел на мечката, допълни Чолакова.
Тя уточни, че популацията на мечки в района е доста голяма и трябва да има законови промени. "Мечките нямат вина, че идват населеното място и те търсят храна, за да се подготвят за зимния сън. За хората обаче това е притеснително и е нужно да се вземат мерки и мечките да не влизат в населените места“, категорична е Чолакова.
Зам.-директорът на Южноцентрално държавно предприятие – Смолян, инж. Елин Лилов потвърди, че от вчера е издадено разрешително за отстрел на проблемна мечка в района на село Триград. То е на база на протоколи за констатирани конфликтни ситуации от РИОСВ - Смолян и служители на горското стопанство.
Припомняме, че от началото на годината това е четвъртото издадено разрешително за отстрел на проблемна мечка на територията на област Смолян. Останалите три са по едно за районите на Държавните горски стопанства в Борино, Славейно и Смилян. За момента все още няма отстреляни мечки, уточни инж. Лилов.
