Ежедневно мечки влизат в дворовете на хората в Триград, издадено е разрешително за отстрел

© Почти всеки ден мечки влизат в дворовете на хората в девинското село Триград. Това каза за "Фокус“ кметът на селото Аделина Чолакова. "Едрите животни влизат в селото почти ежедневно от началото на септември. Хората ги виждат вечер и особено възрастните се страхуват от честите посещения на мечките, виждайки следите оставени от тях. Местните предполагат, че в селото идват две или три мечки, а не само една“, посочи Чолакова.



По думите й, те вече са изяли всички плодове от дърветата в селото – ябълки и сливи, тъй като тази година в гората е нямало много горски плодове и те търсят прехрана в селото. Преди два дни обаче една от мечките е изяла пуйка в двора на семейство от Триград. Екипът за бързо реагиране на РИОСВ – Смолян са били на място и са констатирани щетата и вече е издадено разрешително за отстрел на мечката, допълни Чолакова.



Тя уточни, че популацията на мечки в района е доста голяма и трябва да има законови промени. "Мечките нямат вина, че идват населеното място и те търсят храна, за да се подготвят за зимния сън. За хората обаче това е притеснително и е нужно да се вземат мерки и мечките да не влизат в населените места“, категорична е Чолакова.



Зам.-директорът на Южноцентрално държавно предприятие – Смолян, инж. Елин Лилов потвърди, че от вчера е издадено разрешително за отстрел на проблемна мечка в района на село Триград. То е на база на протоколи за констатирани конфликтни ситуации от РИОСВ - Смолян и служители на горското стопанство.



Припомняме, че от началото на годината това е четвъртото издадено разрешително за отстрел на проблемна мечка на територията на област Смолян. Останалите три са по едно за районите на Държавните горски стопанства в Борино, Славейно и Смилян. За момента все още няма отстреляни мечки, уточни инж. Лилов.