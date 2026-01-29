Евростат: Спестяванията на домакинствата намаляват както в ЕС, така и в еврозоната

© През третото тримесечие на 2025 г. реалното потребление на домакинствата на глава от населението се е увеличило с 0,4% в еврозоната, след увеличение от 0,4% през предходното тримесечие. През същия период реалният доход на домакинствата на глава от населението се е увеличил с 0,1%, след увеличение от 0,5% през второто тримесечие на 2025 г.



Тези данни идват от подробен набор от сезонно коригирани тримесечни европейски секторни сметки, публикувани от Евростат, цитирани от ФОКУС.



В ЕС като цяло реалното потребление на домакинствата на глава от населението се е увеличило с 0,5% през третото тримесечие на 2025 г., след увеличение от 0,5% през предходното тримесечие. В същото време реалният доход на домакинствата на глава от населението се е увеличил с 0,2%, след като се е увеличил с 0,7% през второто тримесечие на 2025 г.



През третото тримесечие на 2025 г. увеличението на реалния доход на домакинствата на глава от населението в еврозоната и ЕС се обяснява главно с положителния принос на възнагражденията на наетите лица и социалните трансфери в натура. Обратно, текущите данъци и нетните социални осигуровки бяха най-големият отрицателен фактор както в еврозоната, така и в ЕС.



Нормата на спестяване на домакинствата намаля както в еврозоната, така и в ЕС



През третото тримесечие на 2025 г. нормата на спестяване намаля с 0,3 процентни пункта (п.п.) както в еврозоната, така и в ЕС, в сравнение с предходното тримесечие.



Сред държавите членки, за които са публикувани данни, нормата на спестяване на домакинствата се увеличи в осем държави членки, остана стабилна в една и намаля в седем. Италия отбеляза най-голямо увеличение (+1,4 п.п.), следвана от Унгария (+1,1 п.п.) и Полша (0,6 п.п.). В същото време най-голямо намаление се наблюдава в Гърция (-1,8 п.п.), Швеция (-1,4 п.п.) и Финландия (-1,2 п.п.).



Инвестиционният процент на домакинствата остава същият както в еврозоната, така и в ЕС



През третото тримесечие на 2025 г. инвестиционният процент на домакинствата остана стабилен както в еврозоната, така и в ЕС в сравнение с предходното тримесечие.



Сред държавите членки, за които са публикувани данни, инвестиционният процент на домакинствата се е увеличил в девет държави членки, останал е стабилен в три и е намалял в четири. Гърция е отбелязала най-голямо увеличение (+0,9 процентни пункта), следвана от Ирландия (+0,5 процентни пункта), докато най-голям спад е наблюдаван в Италия (-0,3 процентни пункта).