ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Ето къде ще бъдат изградени зарядни станции за електрически автомобили
Автор: Теодора Патронова 23:20Коментари (0)78
© Министерство на транспорта
Министерството на транспорта и съобщенията одобри шест проекта за изграждане на бързи зарядни центрове за електрически превозни средства по пътищата. Те са на обща стойност от близо 2,7 млн. лева, осигурени от Програма "Транспортна свързаност“ 2021–2027.

Проектите предвиждат изграждане на зарядни центрове за леки автомобили с мощност от 150 kW, което ще позволи пълно зареждане на един автомобил за приблизително 15 минути. Два от зарядните центрове ще бъдат разположени в близост до автомагистрала "Тракия“ – при изходите за гр. Чирпан и за с. Кабиле. Останалите четири точки са на бул. "Асеновградско шосе“ в близост до Пловдив, на главен път Е-79 край гр. Мездра, в местността "Чанлъка“ в гр. Аксаково, както и в близост до с. Завой, област Ямбол.

В проектите са включени и мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и места за отдих за удобство на потребителите. Срокът за завършване на проектите е между 12 и 30 месеца.

Предстои през януари 2026 г. да бъде обявена и втора процедура за зарядна инфраструктура за електрически превозни средства по пътищата с общ бюджет приблизително 19,5 млн. лева. Тази процедура ще предоставя подкрепа на микро, малки и средни предприятия за изграждане на зарядна инфраструктурна за алтернативни горива.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Тежка катастрофа на АМ "Хемус", има пострадал
20:40 / 23.12.2025
Иво Танев: Милен Цветков беше камъче в обувката, никой не излезе ...
19:28 / 23.12.2025
Поли Карастоянова: Зимните курорти са напълно резервирани
20:41 / 23.12.2025
След тежката катастрофа на Владая: 30-годишна жена е с опасност з...
19:03 / 23.12.2025
Каква е обстановката по пътищата? АПИ с последна информация 
17:33 / 23.12.2025
АПИ: Тръгвайте на път готови за зимни условия
17:02 / 23.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Анна Цолова: Не си мислете, че хора като Мария Цънцарова ще си намерят работа лесно
Анна Цолова: Не си мислете, че хора като Мария Цънцарова ще си намерят работа лесно
10:12 / 23.12.2025
Иво Сиромахов: Мишките победиха, такава е националната ни традиция
Иво Сиромахов: Мишките победиха, такава е националната ни традиция
13:35 / 22.12.2025
Прекратяват плащанията с дебитни и кредитни карти на ПОС терминали в офисите на НАП
Прекратяват плащанията с дебитни и кредитни карти на ПОС терминали в офисите на НАП
20:20 / 22.12.2025
Венелин Петков окончателно се отказа
Венелин Петков окончателно се отказа
12:06 / 22.12.2025
Тежка загуба за Джордж Клуни
Тежка загуба за Джордж Клуни
15:44 / 21.12.2025
Деканът на ФКМЖ за уволнението на Цънцарова: Липсата на позиция на Златимир Йочев засилва усещането за непрозрачност
Деканът на ФКМЖ за уволнението на Цънцарова: Липсата на позиция на Златимир Йочев засилва усещането за непрозрачност
12:28 / 22.12.2025
Журналист: Напускам bTV, Цънцарова има цялото ми уважение!
Журналист: Напускам bTV, Цънцарова има цялото ми уважение!
15:09 / 22.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
България в еврозоната
Коледно-новогодишни празници 2024/2025
Катастрофи в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: