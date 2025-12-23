ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ето къде ще бъдат изградени зарядни станции за електрически автомобили
Проектите предвиждат изграждане на зарядни центрове за леки автомобили с мощност от 150 kW, което ще позволи пълно зареждане на един автомобил за приблизително 15 минути. Два от зарядните центрове ще бъдат разположени в близост до автомагистрала "Тракия“ – при изходите за гр. Чирпан и за с. Кабиле. Останалите четири точки са на бул. "Асеновградско шосе“ в близост до Пловдив, на главен път Е-79 край гр. Мездра, в местността "Чанлъка“ в гр. Аксаково, както и в близост до с. Завой, област Ямбол.
В проектите са включени и мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и места за отдих за удобство на потребителите. Срокът за завършване на проектите е между 12 и 30 месеца.
Предстои през януари 2026 г. да бъде обявена и втора процедура за зарядна инфраструктура за електрически превозни средства по пътищата с общ бюджет приблизително 19,5 млн. лева. Тази процедура ще предоставя подкрепа на микро, малки и средни предприятия за изграждане на зарядна инфраструктурна за алтернативни горива.
