Ето кои са обсъжданите имена за министри в служебния кабинет
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:23
© БГНЕС
Държавният глава Илияна Йотова ще приеме избрания от нея за служебен премиер Андрей Гюров в Президентството в сряда. Очаква се Гюров да представи състав на кабинет. "Списъкът с министри ще бъде от хора с опит, експертиза и приличие", посочи той преди седмица.

"Ако ми се представи кабинет в необходимите срокове, трите указа ще бъдат издадени на 19 февруари, за да може изборите да са на 19 април - това беше оптималната дата", каза тогава държавният глава.

Отговорът на въпроса кои ще са министрите в кабинета на Андрей Гюров до сряда ще е в сферата на спекулациите. 

Едно от имената, които се коментираха през последните дни, беше това на Румяна Бъчварова. Тя беше част от два кабинета на ГЕРБ, след това посланик в Израел. Първо тя се появи като вариант за вицепремиер, но след това и като възможност да е шеф на кабинета "Гюров". Засега потвърждение или отхвърляне на тези твърдения няма.

 метът на столичния район "Средец" Трайчо Трайков е обсъждан за сектор енергетика.

На поста служебен министър на икономиката се счита, че може да застане Ирина Щонова.

Михаил Околийски – вероятно ще оглави Министерството на здравеопазването.

Сергей Игнатов – бивш министър на образованието, обсъждан за същия пост ив кабинета "Гюров".

Андрей Янкулов е спряган за възможен министър на правосъдието.

Името на Надежда Нейнски е обсъждано за поста външен министър.

Бойко Ноев – спряган за министър на отбраната.

Иван Христанов – вероятно ще ръководи земеделието.

Юлиян Попов – обсъждан за околната среда и водите.

Димитър Бербатов – емблематично име в българския и световния футбол, вероятно ще стане част от екипа на Гюров.

Георги Клисурски е възможно да оглави Министерство на финансите. Чува се обаче и името на Григорий Ананиев. 

Хасан Адемов може да поеме Министерството на труда и социалната политика.

Димитър Илиев е спряган за министър на младежта и спорта.

Има вероятност Министерството на културата да оглави Виктор Стоянов.

Зарица Динкова вероятно ще застане начело на Министерството на туризма.

Припомняме, че на 12 февруари Йотова връчи мандат за съставяне на служебно правителство на подуправителя на БНБ Андрей Гюров. Дотук се стигна, след като петима души от така наречената "домова книга" дадоха своето съгласие да заемат поста служебен премиер, а на 11 февруари Йотова посочи именно Гюров.

Той прие възложената му задача да състави служебно правителство, като подчерта, че ситуацията е необичайна, но приема доверието с чувство за отговорност. Гюров каза още, че основният му приоритет ще бъде провеждането на честни избори, възстановяване на доверието в институциите и спокойна работа без излишна истерия.

Той посочи, че ще събере екип от експерти с опит и обществен авторитет, които няма да се изявяват с политически позиции или агресивно поведение. Гюров се ангажира с това кабинетът да бъде независим от партии, без "подставени лица“, а вътрешният министър - професионалист от системата с безспорна репутация, съобщава Nova.


