Ето кога ще са ваканциите на учениците през 2026 г.
Следващата ваканция за учениците ще бъде чак през април. От първи до 11 клас децата ще почиват от 4 до 13 април, а зрелостниците - от 8-ми до 13-ти включително.
Неучебен ден ще бъде 2 март заради националния празник и родителите могат да планират отпуска през тези почивни дни.
Държавните зрелостни изпити ще бъдат на 20 и 22 май, а изпитът по български език и литература от националното външно оценяване в края на 7 и на 10 клас ще се проведе на 17-ти юни. На 19 юни ще се състои изпитът по математика с интегриране на други учебни предмети от НВО.
Вторият срок за абитуриентите приключва на 15 май. Учениците от 1-ви до 3-ти клас ще учат до 29 май, а тези в 4-ти до 6-ти - до 12 юни. На 30 юни приключва срокът за 7-ми до 11-ти клас.
