Ето какво идва утре
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:25
© Bulfoto
Ще можем да изпечем яйце на нагрят от жегата автомобил
Новата седмица ще започне с още по-горещо време. От НИМХ обявиха оранжеви кодове за по-голямата част от страната за утре, 11 август. По-поносимо ще е край морето и в част от Западна България.

Днес след обяд ще бъде слънчево. Ще духа слаб, в югоизточните райони умерен източен вятър. Температурите още малко ще се повишат и максималните ще бъдат между 34° и 39°. Атмосферното налягане слабо ще се понижи и ще е близко до средното за месеца.

През нощта ще бъде ясно. Ще духа слаб южен вятър. Утре ще бъде слънчево. Ще духа слаб, в източните райони умерен вятър от изток-североизток. Ще е горещо с максимални температури между 35° и 40°. 

В планините ще бъде слънчево. Ще духа
©
умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28°, на 2000 метра - около 21°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 29° и 32°.

Температурата на морската вода е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.


Статистика: