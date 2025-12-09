ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ето героите, евакуирали танкера "Кайрос"
"Условията бяха изключително тежки – ниска облачност, 3-4 бала вълнение, като се спускахме от хеликоптера до палубата, при височина от 40 метра“, допълни кап. Георги Тонев, пилот на военния хеликоптер "Пантер“.
Днес те, както и командира на Военноморските сили на България, контраадмирал Кирил Михайлов, и командира на авиобаза "Чайка“, кап. II ранг застанаха пред медиите.
"Ежеседмичните тренировки обаче помогнаха да изпълним задачата безпроблемно“, допълни кап. Тюфекчиев.
Екипажът на "Пантер“ е от четири души, но общо 12 са взели участие в сложната, заради усложнените метеорологични условия, операция.
Припомняме, че вчера бяха евакуирани още четирима от екипажа на танкера, блокиран в български води. На останалите трима моряци от екипажа, които останаха на танкера, бяха доставени консумативи и агрегат
Евакуираните бяха откарани с вертолет "Пантер" до авиобаза "Чайка" във Варна, прегледани и настанени в хотел като останалите трима души от екипажа.
Акцията бе съвместна на Военоморските сили, Морската администрация и Главна дирекция "Гранична полиция". 7 м/с на вятъра с пориви до 15 м/с обаче отказаха граничния катер.
