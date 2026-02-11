ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Енергото призна за завишени сметки за ток
Представители на електроразпределителното дружество не присъстваха на протеста, което предизвика сериозно недоволство и искане за среща. Вчера те вече бяха на място, за да отговорят на въпросите.
Недоволството срещу високите сметки за ток в Силистра продължава два дни. Граждани се събраха с искане за обяснения, като най-много сигнали идват от селата Айдемир и Калипетрово. Хората твърдят, че отчетеното потребление е необичайно високо, а в отделни случаи сметките са нараснали двойно.
Обявено бе, че могат да бъдат подадени колективни жалби от името на кметовете на населените места, където има най-много засегнати потребители.
Сред основните въпроси бе и липсата на достъп до електромерите, които често са заключени в трафопостове или на труднодостъпни места.
Здравко Миланов, управител на Електроразпределителното дружество за област Силистра обясни за напрежението на електричеството и честите токови удари. По данни на дружеството средното увеличение на сметките през последния отчетен период е около 40 процента, заяви Петя Попова, директор "Комуникации“ в "Енерго про“.
От компанията увериха, че отчетите се извършват чрез автоматизирана система, която свежда до минимум човешкия фактор, а техническа манипулация на данните не била възможна.
Въпреки обясненията гражданите с по-големи разлики в сметките са насърчени да подават индивидуални жалби, които ще бъдат разглеждани поотделно.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Официално от БСП: Киселова става председател на парламентарната г...
10:15 / 11.02.2026
Нови критерии за получаване на помощи за тока
10:14 / 11.02.2026
Николай Дойнов обясни защо поиска личната карта на Ралица Асенова...
09:42 / 11.02.2026
Промени в парламентарната група на БСП
09:49 / 11.02.2026
Манол Генов: Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ п...
09:23 / 11.02.2026
Земетресение е регистрирано край Косово и Северна Македония, усет...
09:25 / 11.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Никол Станкулова стана жертва на разкрасителните процедури
17:09 / 09.02.2026
Ирина Тенчева: Гробищата са добро място
15:25 / 09.02.2026
Вече никой не вярва на Азис
10:58 / 09.02.2026
Рокади в Nova
17:22 / 09.02.2026
Удрят ни с нова такса, ще засегне всички
11:46 / 09.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS