Енергото призна за завишени сметки за ток

© Граждани в Силистра излизат на протест срещу завишените сметки за електроенергия. Хората настояват за яснота около отчетите и показателите на електромерите, информира БНР.



Представители на електроразпределителното дружество не присъстваха на протеста, което предизвика сериозно недоволство и искане за среща. Вчера те вече бяха на място, за да отговорят на въпросите.



Недоволството срещу високите сметки за ток в Силистра продължава два дни. Граждани се събраха с искане за обяснения, като най-много сигнали идват от селата Айдемир и Калипетрово. Хората твърдят, че отчетеното потребление е необичайно високо, а в отделни случаи сметките са нараснали двойно.



Обявено бе, че могат да бъдат подадени колективни жалби от името на кметовете на населените места, където има най-много засегнати потребители.



Сред основните въпроси бе и липсата на достъп до електромерите, които често са заключени в трафопостове или на труднодостъпни места.



Здравко Миланов, управител на Електроразпределителното дружество за област Силистра обясни за напрежението на електричеството и честите токови удари. По данни на дружеството средното увеличение на сметките през последния отчетен период е около 40 процента, заяви Петя Попова, директор "Комуникации“ в "Енерго про“.



От компанията увериха, че отчетите се извършват чрез автоматизирана система, която свежда до минимум човешкия фактор, а техническа манипулация на данните не била възможна.



Въпреки обясненията гражданите с по-големи разлики в сметките са насърчени да подават индивидуални жалби, които ще бъдат разглеждани поотделно.