Енергийни експерти: Интелигентните електромери ще ни дават достъп до данни в реално време и лесно ще следим сметките за ток
Ключът към работещ пазар е активното участие на потребителите. Това изисква модерна инфраструктура, най-вече интелигентни електромери, които дават достъп до данни в реално време и позволяват по-гъвкаво поведение спрямо цените. Тези уреди ще внесат и повече спокойствие на потребителите, които ще могат в реално време да следват своето потребление и движението на сметките им за ток. Необходими са и по-добри условия за дългосрочни договори и целенасочена подкрепа само за уязвимите домакинства.
Регулираният пазар осигурява стабилност и защита, но създава неефективности. Крайната цена, която плащат домакинствата за единица електроенергия е една от най-ниските в ЕС в момента. Но това е само привидно, тъй като бизнесът поема товара от неефективността в резултат на функционирането на този полусвободен пазар, пише pariteni.bg. Дотирането на ниските цени за битовите потребители се осъществява за сметка на печалбите на държавните дружества, които иначе биха могли да бъдат насочени към модернизация, инвестиции в нови технологии и повишаване на ефективността на системата, смятат експертите.
Според тях липсват и ценови сигнали за подобряване на енергийната ефективност и реализация на енергийни спестявания, както и стимули за изместване на търсеното в момента, когато поради високия дял на ВЕИ пазарните цени са близки до 0 или дори отрицателни. Така домакинствата потребяват в изобилие при субсидирани цени, дори когато електроенергията е оскъдна, а увеличаването на търсенето при дефицит тласка моментните цени нагоре.
Свободният пазар пък въвежда конкуренция и реални ценови сигнали. Така цените отразяват търсенето и предлагането, насърчава се гъвкавото потребление и се стимулират инвестиции в по-евтини технологии. На практика това означава по-евтин ток в периоди с високо производство – например през деня при силно слънце – и по-високи цени при вечерни пикове, разясни Генади Кондарев.
Ролята на потребителите: от пасивни към активни
Пазарът има нужда от активни потребители, а навлизането на домакинствата в този сегмент ще донесе повече ликвидност.
Домакинствата също имат нужда от работещ пазар, който им дава достъп до оферти, отговарящи на техния потребителски профил, но и от стимул за собствено производство, участие в енергийни общности и по-добър контрол върху разходите.
В момента ролята на потребителите в България все още остава ограничена и неефективна.
“Електроенергията трябва да се потребява в момента, в който се произведе – това е най-евтиният вариант. На някои пазари дори има отрицателни цени, при които се плаща на потребителите да консумират“, обясни Генади Кондарев.
Предизвикателството: новата система със стара логика
Съвременната енергийна система вече не е изградена около тромави базови мощности и капиталоинтензивни инфраструктурни проекти. Тя все по-често възнаграждава гъвкавостта – в контекста на високи дялове на ВЕИ с ниски пределни разходи – чрез комбинация от възобновяема енергия, съхранение, гъвкави мощности и управление на търсенето.
Инвестициите в традиционни базови мощности, разчитащи на пазарната реалност, носят риск от ниска степен на използване на новопостроените активи и недостатъчни приходи за изплащане на инвестиционни и оперативни разходи.
