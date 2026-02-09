ЗАРЕЖДАНЕ...
|Емил Соколов за случая "Петрохан": Смразяващ запис. Нашите институции категорично нямат капацитет да анализират това
Това написа във Facebook политическият анализатор Емил Соколов.
Четете публикацията му без редакторска намеса:
Смразяващ запис. Нашите иснтитуции категорично нямат капацитет да анализират какво се случило в това затворено общество, за да се стигне дотук.
И, не, не е преувеличено да говорим за секта. По-големият въпрос е защо секти, които се занимават с деца и организират лагери, не се разследват от институциите и липсва превенция. Резонно е да се пита и дали е имало чадър над въпросната организация.
Потресаваща история. А реакциите на видни анализатори и говорители как мафията ни е виновна са, всъщност, симптом на случващото се в обществото. Пичове, то по-добре да беше мафията, че това е много по-страшно. Подобни организации се появяват и трупат последователи, когато реалността е толкова отвратителна, че всичко друго изглежда по-приемливо.
Айде, сега млъкнете и спрете да политизирате всичко, защото ако не друго, имаме огромен проблем с истината и нормалността. Да, овладените институции са виновни, но отговорът не е в дивия популизъм, целящ да превърне всичко в електорален капитал.
Щото това дава почва на всякакви знайни и незнайни спасители във всякакъв план да обещават на вас и децата ви по-добро бъдеще, което в някои случаи може да е фатално.
